El Cucho celebra su gol con Ricardo Rodríguez, que le puso un gran centro.

El Betis se ha llevado la victoria del campo del Espanyol en un partido muy igualado que no estuvo exento de polémica con ese penalti señalado por el VAR de Valentín Gómez sobre Cabrera, tras empujón de Roberto Fernández al argentino, bien parado por Pau López.

El portero, dubitativo en las salidas y quizás un poco adelantado en el gol de Pol Lozano, permitió a su equipo con ese penalti detenido sumar tres valiosos puntos.

Además, en los verdiblancos también firmaron una muy buena actuación tanto Abde como el Cucho Hernández. Dos sensacionales goles para refrendar que viven un gran momento.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Espanyol:

Pau López Aprobó con nota su actuación con ese sensacional penalti parado en la última acción del partido.

Bellerín Sufrió con Carlos Romero y en ataque se prolongó algo menos que en otras ocasiones.

Natan Buena segunda parte cortando los balones por arriba y fajándose en la marca ante Roberto y Kike García.

V. Gómez Siguen asentándose en defensa con otro serio partido. Protagonista en la acción del penalti en el salto con Cabrera tras ser empujado por detrás por Roberto.

Ricardo Rodríguez Subió muy poco, pero en una de sus aproximaciones al área puso un gran centro al Cucho Hernández para el 1-2.

Fornals Tras una primera parte en la que apareció poco para llevar la manija con Marc Roca, en la segunda estuvo mejor. Sensacional pase a Abde en la acción del 1-1.

Marc Roca Mucho trabajo en el centro del campo y bien en la distribución en la segunda parte.

Antony No fue su mejor actuación. Innecesario ese balonazo a Pere Milla. En la segunda parte, casi desaparecido hasta que fue cambiado.

Lo Celso Se movió bien para intentar hilvanar el juego de su equipo arriba. A eso volvió a sumarle trabajo.

Abde Buen partido del internacional marroquí. Ha mejorado en la definición, otro gol. Muy buen primer control en el pase de Fornals.

Cucho Muy buen partido moviéndose en la mediapunta para conectar con los hombres de banda. El movimiento de cabeza para enganchar el centro de Ricardo Rodríguez fue de mucha calidad.

Riquelme No termina de aportar cosas al equipo.

Ruibal Trabajo para ayudar a Bellerín y al Cucho.

Altimira Buenos minutos tanto en la resta como en la distribución del balón con el Espanyol volcado.

Bakambu Testimonial.