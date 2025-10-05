El Espanyol-Betis, en directo: 0-0

Con la ausencia de Amrabat deja a Marc Roca como pivote acompañado por Fornals, con Lo Celso por delante

El Betis visita al Espanyol en la octava jornada de Liga, con el arbitraje del navarro Iosu Galech Apezteguia, en un duelo entre dos equipos igualados a 12 puntos que catapultará al que gane a la zona Champions.

La expedición verdiblanca viajó sólo con 20 futbolistas, entre ellos tres porteros, por la baja de última hora de Amrabat, que se cayó de la convocotarioa por molestias físicas tras jugar los últimos minutos ante el Ludogorets, cuya ausencia se une a las consabidas desde hace tiempo de los lesionados Marc Bartra, Deossa, Diego Llorente (que podrían volver con el grupo tras el parón por los compromisos de las selecciones) e Isco, además de Pablo García, con la selección española sub 20.

El Espanyol, tras un gran arranque, encadena tres encuentros sin ganar (derrota contra el Real Madrid y empates con el Valencia y el Girona), pero en el RCDE Stadium no ha perdido todavía esta temporada. El central uruguayo Leandro Cabrera es baja por lesión y el centrocampista Urko González está disponible para esta jornada, en principio, tras sufrir un golpe durante la semana.