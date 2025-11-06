Así queda la clasificación de la Europa League tras la victoria Betis ante el Lyon

Delante de más de 55.000 personas un jueves laborable ha conseguido el Real Betis Balompié sumar tres puntos de oro ante el Olympique Lyon y escalar posiciones en la tabla de la UEFA Europa League. Los del técnico chileno han conseguido mostrarse sólidos en la segunda mitad, e incluso podrían haber aumentado la cantidad de goles si el colegiado hubiese pitado un penalti clamoroso sobre Pablo Fornals. Antony y Abde dejan por tanto con sus goles a los andaluces en una posición muy buena en la tabla de la segunda competición continental.

El partido ha tenido dos tramos bien diferenciados en la primera mitad del choque. Primero, los 30 minutos iniciales en los que la gran presión del conjunto francés provocó constates desplazamientos en largo desde atrás en el equipo de Manuel Pellegrini y, por consiguiente, graves problemas en salida de balón. Luego, en el 31' recibió Abner la tarjeta amarilla que lo mandaría al banquillo en el descanso del partido. En la segunda mitad, el conjunto andaluz salió algo más relajado sabiendo que ya iba dos tantos por encima en el luminoso.

Búscate en las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / A.P.

El Betis suma en tres partidos

Después de los resultados de la cuarta jornada de la UEFA Europa League, la clasificación de la fase de liguilla queda de la siguiente forma:

Los ocho primeros clasificados son: Midtjylland, Friburgo, Ferencvaros, Celta de Vigo, SC Braga, Aston Villa, Lyon y Plzen.

clasificados son: Midtjylland, Friburgo, Ferencvaros, Celta de Vigo, SC Braga, Aston Villa, Lyon y Plzen. Del noveno puesto al vigesimocuarto son: Betis, PAOK, Brann, Dinamo Zagreb, Genk, Oporto, Fenerbahçe, Panathinaikos, Basilea, Roma, Lille, Stuttgart, G.A. Eagles, Young Boys, Nottingham Forest, y Bolonia.

vigesimocuarto son: Betis, PAOK, Brann, Dinamo Zagreb, Genk, Oporto, Fenerbahçe, Panathinaikos, Basilea, Roma, Lille, Stuttgart, G.A. Eagles, Young Boys, Nottingham Forest, y Bolonia. Los últimos doce equipos de la clasificación, que por ahora estarían eliminados, son: Sturm Graz, Estrella Roja, Celtic, Salzburgo, Ludogorets, FCSB, Utrecht Malmo, Maccabi Tel Aviv, Niza y Rangers.

El conjunto verdiblanco suma ya nueve puntos de doce posibles tras este empate, colocándose a cuatro puntos del combiando danés que va en la cabeza de la tabla.

Antony celebra el segundo gol del Betis ante el Lyon / EP

Las fechas de la competición

Tras este partido, el siguiente encuentro del conjunto verdiblanco en la competición del viejo continente será el próximo 6 de noviembre en un duelo de altura, ante el Olympique Lyon en la vuelta de la Europa League al estadio de La Cartuja. A partir de aquí, es importante destacar cuáles serán los próximos partidos del conjunto verdiblanco en la competición:

Jornada 5: 27 de noviembre de 2025 a las 21:00 horas ante el Utrecht.

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025 a las 18:45 horas ante el Dinamo de Zagreb fuera de casa.

Jornada 7: 22 de enero de 2026 a las 18:45 horas ante el PAOK fuera de casa.

Jornada 8: 29 de enero de 2026 a las 21:00 horas ante el Feyenoord.

De igual forma, si el combinado de La Palmera termina clasificándose para la siguiente fase, tendrá que tener muy en cuenta cuáles serán las fechas de las eliminatorias a lo largo del curso: