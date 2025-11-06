Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Lyon
Antony y Abde, al igual que en la cita ante el Mallorca, firman los goles de la victoria ante el Lyon
Así hemos contado en directo el Betis-Lyon
El Betis logró un solvente triunfo ante el Lyon con un guion parecido al del choque ante el Mallorca, pues Antony y Abde fueron los protagonistas principales de los verdiblancos con los goles de la victoria.
El marroquí entró muy bien para culminar una jugada de pizarra en el 1-0 y el brasileño aprovechó su desmarque, tras un buen pase de Marc Roca, para con calidad batir a Greif por arriba.
Ambos fueron los jugadores más destacados del equipo de Heliópolis, mostrándose también solventes otros futbolistas, como Ruibal y Valentín Gómez, muy asentados en los laterales.
En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Lyon:
Álvaro Valles: Solventó bien el trabajo que tuvo. Sobre todo en la segunda parte, como su intervención en el disparo lejano de De Carvalho.
Ruibal: Muy buen partido a nivel defensivo, manteniendo el tipo a la hora de frenar a Moreira en la segunda parte.
Llorente: Va sumando minutos para ir poco a poco adquiriendo una mejor versión.
Natan: Correcto en el corte. Más irregular en el pase.
Valentín Gómez: Cumplió a nivel defensivo ante Karabec y en ataque se prodigó aunque ahí se le vio que tiene aspectos que mejorar dentro de esa posición de lateral.
Marc Roca: Partido correcto en el que destacó ese sensacional pase a la espalda de la zaga del Lyon aprovechando el desmarque de Antony.
Fornals: Reclamó penalti de Kluivert en la segunda mitad. Algo de más protagonismo cuando adelantó su posición. Antes, demasiado desaparecido.
Antony: Está en un momento dulce. No sólo participa, desborda y se ofrece, de cara a gol está muy fino. Toque de calidad para elevar la pelota por encima de Greif en el 2-0.
Lo Celso: No tuvo su mejor noche. En ocasiones demasiado precipitado.
Abde: Al igual que Antony, está en un pico alto de forma y de cara a portería ha mejorado en la definición con creces. Sin duda, su mejor momento desde que está en el Betis.
Bakambu: Escasa aportación por mucha voluntad que le pone.
Altimira: Ayudando en la resta, muy atento siempre.
Deossa: Minutos para coger ritmo. Poco a a poco debería ir empezando a mostrar algo.
Chimy: Voluntarioso a nivel defensivo, como en el despeje de cabeza de la peligrosa falta final botada por el Lyon.
Riquelme: Testimonial.
Pablo García: Muy enérgico y activo. Pocos minutos, pero le sacó una tarjeta amarilla a Tagliafico.
