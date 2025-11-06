Antony festeja con la grada la lucha por lograr un córner ante Tagliafico tras un intenso lance.

El Betis logró un solvente triunfo ante el Lyon con un guion parecido al del choque ante el Mallorca, pues Antony y Abde fueron los protagonistas principales de los verdiblancos con los goles de la victoria.

El marroquí entró muy bien para culminar una jugada de pizarra en el 1-0 y el brasileño aprovechó su desmarque, tras un buen pase de Marc Roca, para con calidad batir a Greif por arriba.

Ambos fueron los jugadores más destacados del equipo de Heliópolis, mostrándose también solventes otros futbolistas, como Ruibal y Valentín Gómez, muy asentados en los laterales.

En líneas generales, así jugaron los futbolistas del Betis ante el Lyon:

Álvaro Valles: Solventó bien el trabajo que tuvo. Sobre todo en la segunda parte, como su intervención en el disparo lejano de De Carvalho.

Ruibal: Muy buen partido a nivel defensivo, manteniendo el tipo a la hora de frenar a Moreira en la segunda parte.

Llorente: Va sumando minutos para ir poco a poco adquiriendo una mejor versión.

Natan: Correcto en el corte. Más irregular en el pase.

Valentín Gómez: Cumplió a nivel defensivo ante Karabec y en ataque se prodigó aunque ahí se le vio que tiene aspectos que mejorar dentro de esa posición de lateral.

Marc Roca: Partido correcto en el que destacó ese sensacional pase a la espalda de la zaga del Lyon aprovechando el desmarque de Antony.

Fornals: Reclamó penalti de Kluivert en la segunda mitad. Algo de más protagonismo cuando adelantó su posición. Antes, demasiado desaparecido.

Antony: Está en un momento dulce. No sólo participa, desborda y se ofrece, de cara a gol está muy fino. Toque de calidad para elevar la pelota por encima de Greif en el 2-0.

Lo Celso: No tuvo su mejor noche. En ocasiones demasiado precipitado.

Abde: Al igual que Antony, está en un pico alto de forma y de cara a portería ha mejorado en la definición con creces. Sin duda, su mejor momento desde que está en el Betis.

Bakambu: Escasa aportación por mucha voluntad que le pone.

Altimira: Ayudando en la resta, muy atento siempre.

Deossa: Minutos para coger ritmo. Poco a a poco debería ir empezando a mostrar algo.

Chimy: Voluntarioso a nivel defensivo, como en el despeje de cabeza de la peligrosa falta final botada por el Lyon.

Riquelme: Testimonial.

Pablo García: Muy enérgico y activo. Pocos minutos, pero le sacó una tarjeta amarilla a Tagliafico.