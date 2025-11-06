El Betis - Lyon de Europa League, en directo

El conjunto verdiblanco afronta una cita importante en casa para dar un paso adelante en su clasificación con las ausencias de Ricardo, Junior y Pau López, que se unen a la baja de Isco

La cuarta jornada de la Europa League llega a La Cartuja para un Betis que busca su primer tirunfo en casa en la competición continental, tras empatar con el Nottingham Forest (2-2) en el estreno, ganar después, a domicilio, con el Ludogorets y empatar en su último encuentro contra el Genk, también fuera.

El conjunto de Manuel Pellegrini, que ha calificado como "muy importantes los dos próximos partidos en casa", afronta la cita sin lateral izquierdo por las bajas de Junior y Ricardo, de forma que será Valentín Gómez quien ocupe ese lugar con la teórica pérdida de profundidad por esa banda. Tampoco estará Pau López, aunque el torneo continental es para Álvaro Valles.

El Lyon ha ganado sus tres duelos europeos y es uno de los conjuntos que lleva pleno de triunfos (Utrecht, Salzburgo y Basilea), aunque en su liga viene de encadenar dos empates.