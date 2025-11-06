El 'Iluminado' es el Real Betis Balompié (2-0)

Abde y Antony celebran un gol con un paso de baile que ya se puede convertir en clásico en la felicidad bética.

Nuevo triunfo de un Real Betis Balompié en plena racha de fútbol, goles y, sobre todo, confianza en todo lo que hace. Con Isco esperando en la grada como un león enjaulado, el líder es Antony, que no deja de marcar tantos y provoca la admiración de todos, pero sería muy conveniente extender el elogio a toda la plantilla que maneja con tanta sapiencia Manuel Pellegrini Ripamonti.

El Iluminado, como reza en el tatuaje del paulista en su cuello, no se limita sólo, pues, al excepcional zurdo brasileño. Todos sus compañeros están en un estado de forma espectacular y superan a los rivales que se pongan enfrente. Lo hacen, además, con cierta suficiencia, con resultados que ya en el descanso de los partidos parecen prácticamente resueltos.

El Mallorca se iba al intermedio con un 3-0 que no daba pie ni a la menor de las dudas y sólo cuatro días después el Olympique de Lyon, el OL a partir de aquí, padecía una circunstancia casi similar. Los franceses, que no habían perdido aún en esta Liga Europa, se iban al tiempo de meditar con otro diáfano 2-0. Cuestión curiosa o no tanto, pues tal vez responda a la lógica, los dos goleadores volvían a ser los mismos, los extremos Abde y Antony, aunque habían variado el orden a la hora de cantar al viento la autoría de esos tantos.

También tiene algo que ver que esta vez Pellegrini había decidido que el compromiso a tener más en cuenta era esta cita en la Liga Europa por encima del próximo enfrentamiento con el Valencia. La rotación se limitaba en esta ocasión Aitor Ruibal, Diego Llorente, Valentín Gómez, Marc Roca y Bakambu, es decir, repetían los otros seis, cinco de campo y el guardameta. Si se tiene en cuenta que las permutas en otras ocasiones habían rondado los ocho o nueve elementos, es evidente la diferencia en este sentido.

Pellegrini limitó las rotaciones a cinco futbolistas y el mensaje fue captado por los suyos para decidir pronto

El técnico chileno era consciente de la trascendencia de esta cita con el OL y por ello lanzaba el mensaje a los suyos desde el principio. Había que ganar esta cita como fuera y los suyos le iban a hacer caso desde bien pronto. El Betis controlaba la situación desde el inicio, aunque le cedía el protagonismo a un equipo francés amante de tocar desde atrás, con los riesgos que eso supone, y con el guardameta Greif casi como defensa libre en la construcción.

Pellegrini, además, volvía a dar una lección a la hora de manejar la velocidad del césped a través del riego del mismo. Estaba algo pastoso, menos rápido y la más fiel de las demostraciones estuvo en el dos a cero. El pase de Marc Roca tras ver la ruptura en diagonal de Antony fue perfecta en cuanto a visión, pero más aún lo fue el bote del balón, se quedó flotando y al artista brasileño se le puso todo a favor para su excepcional golpeo. La pelota sólo podía acabar en la jaula ante la media salida de Greif. Y así fue.

El Betis se había adelantado apenas seis minutos antes, al filo de la media hora, en un saque de esquina que ya comenzaba a decantar el litigio. Hasta esos momentos los verdiblancos habían controlado, pero tampoco habían llegado con mucho peligro. Sólo un disparo de Abde, justo antes del córner del 1-0, que fue repelido por Greif. Pero la eficacia es otra de las armas de los grandes equipos y el 1-0 llegó prácticamente en el segundo intento claro.

Los béticos avisaron con el primer disparo de Abde repelido por Greif y después no tardaron en sentenciar con los dos goles

Todo había quedado decidido, por tanto, antes del intermedio, como frente al Mallorca, e igualmente tampoco iba a suceder nada que alterara el discurrir de los acontecimientos después. Porque el Betis supo manejar la situación con madurez, sin sufrir apenas sobresaltos a pesar de los cambios ordenados por Fonseca para buscar un OL algo más profundo y con menos toques inocuos detrás.

Merah avisó en el arranque de ese segundo periodo (48’) en una buena jugada que llegó a asustar a Álvaro Valles. Pero iba a ser un espejismo, el Betis es un equipo que se siente cómodo con el marcador a su favor, no se complica casi nunca y sabe protegerse con un número suficiente de defensas atrás para mantener el rédito intacto en todo momento.

Las oportunidades del gol del OL fueron escasas e incluso serían los verdiblancos los que tendrían la ocasión más clara para haber puesto el 3-0 en el electrónico. Fue un pase largo para Bakambu, quien conectó con Abde dentro del área y Greif iba a sacar un pie providencial en última instancia para salvar a los suyos de ese tercer tanto (64’).

Como ya hiciera ante el Mallorca, el Betis supo manejar la ventaja con solvencia y apenas dejó llegar al Lyon

Daba igual, el trabajo ya estaba hecho y sólo iba a quedar la protesta en una acción de Kluivert con Pablo Fornals justo antes de la sustitución del castellonense (76’). El árbitro no consideró que el contacto fuera suficiente para sancionarlo con penalti y todo se quedó, pues, con la misma distancia que en el descanso.

Este Betis no sólo es Iluminado para golpear con los goles, también sabe sacar la calculadora para dosificar los esfuerzos para estar a tope en las citas siguientes. La realidad es que los verdiblancos ya tienen 8 puntos en esta fase liga y ni siquiera conoce la derrota en la competición. Lógico que todo sea disfrutar.