Abner: "No he hablado con nadie del Betis estos días"

Abner Vinícius llegó a Sevilla, su primer destino en Europa en un mercado de invierno. Jugó de verdiblanco una temporada y media, suficiente para guardar grandes recuerdos de su etaba en Heliópolis y ahora llega defendiendo la camiseta del Olympique de Lyon, rival este jueves en La Cartuja (21:00) en la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League. Agradecido por lo que el Betis le aportó en su carrera, afrontará un "partido especial" de "emociones fuertes", aunque con la espinita de no jugar en el Benito Villamarín".

En una entrevista en www.olympique-et-lyonnais.com, el jugador habló sobre su evolución personal y profesional, sus recuerdos en Heliópolis y la dificultad de medirse a su ex equipo. El lateral siente que los tres años en Europa lo han preparado para el desafío: "Ahora, llevo tres años aquí en Europa, me siento preparado para hacer las cosas bien y espero que siga así". "Va a ser un gran partido, un gran momento para mí porque, el Betis fue mi primer club en Europa. Tengo muchos amigos allí, mucha gente que me ayudó cuando llegué a Europa", señaló el brasileño quien aún mantiene el contaco con algunos de los que fueron sus compañeros: "Pero no he enviado ningún mensaje estos últimos días. Hablaremos antes del partido", indicó.

A pesar de los sentimientos Abner confía en hacer un buen encuentro y llevarse la victoria: "Sé que el partido va a ser difícil, pero espero que ganemos", dijo el protagonista, para quien la experencia en Sevilla "no fue fácil" pero le ayudó a su madurez. "Sinceramente, no fue fácil para mí, porque no jugué mucho allí. Estuve lesionado tres meses, pero ahora creo que adquirí mucha experiencia. Hoy me siento más preparado. En el Lyon recuperé mi mejor forma, pero el Betis me ayudó mucho a encontrarla, porque allí era joven". Con todo, su adaptación no fue complicada: "Tanto en Betis como aquí en el Lyon me adapté fácilmente. En Francia, el idioma es un poco más difícil. Aprendí español en tres meses. Aquí necesito tomar clases todas las semanas. Aun así, aprender francés fue fácil, porque todos me ayudaron mucho, igual que en Betis. Creo que es por la cultura europea, porque estamos lejos de nuestros países", añadió.

Para el futbolista será un partido de emociones por su regreso, aunque el escenario sea diferente. "Claro que habrá emociones, pero soy de los que saben mantener la perspectiva. Jugué un año y medio en el Betis, pero en el Lyon he encontrado un entorno en el que me siento realizado y puedo desarrollar mi fútbol. Habrá emociones, pero no hay mejor noche que una victoria, porque la Europa League es un objetivo. Es una pena, una verdadera pena no jugar en el Benito Villamarín. Me hubiera encantado que el partido se disputase allí, pero también conozco La Cartuja. Allí el Betis ganó la Copa del Rey. Así que creo que será un buen partido", finalizó.