Betis 2013 vs Betis 2025: 95 millones de diferencia en los partidos contra el Lyon

El Real Betis Balompié se mide en la noche de este jueves en el Estadio de La Cartuja al Olympique Lyon, un equipo histórico de las competiciones europeas. Los de Manuel Pellegrini buscarán obtener tres puntos importantísimos con los que encaramarse en posiciones más altas de la tabla clasificatoria. Para ello, el Ingeniero buscará hacerlo a través de un once bastante competitivo, con algunos cambios, pero que de igual forma pondrá a prueba a un combinado francés que sí que hará más rotaciones. Analizando el posible once del Betis ante el Lyon y comparándolo con aquel que disputó la competencia en Europa League ante el mismo equipo allá por 2013, se ve de forma clara el crecimiento de la entidad.

El equipo que aquel día sacó Pepe Mel estaba conformado por: Andersen en portería, defensa de cuatro para Steinhofer, Perquis, Figueras y Didac Vila; centro del campo para Lolo Reyes y Nosa Igiebor; por delante Joan Verdú, Vadillo a un costado, Cedrick al otro y en punta, Chuli. En total, un once cuyo valor de mercado en aquel momento era de unos 16,90 millones de euros.

Vadillo se deja el balón atrás en una conducción ante el Lyon.

El once del Betis 2025 ante el Lyon

Doce años después, el equipo del entrenador chileno apunta a salir con el siguiente once en el Estadio de La Cartuja. Álvaro Valles en portería; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan y Valentín Gómez; Marc Roca y Altimira; Fornals como mediapunta, Antony en banda diestra, Abde en la banda zurda y Cédric Bakambu como hombre más adelantado. Para que se pueda ver con cierta perspectiva lo que significa el crecimiento de la entidad heliopolitana, simplemente Sergi Altimira, cuyo valor de mercado es de 20 millones de euros, hace el valor de todo aquel once de 2013.

Y es que hasta tres futbolistas (Altimira, Natan y Antony) tienen más valor por ellos mismos que aquel equipo. En total, el once que podría sacar al terreno de juego en la noche de este jueves Manuel Pellegrini suma cerca de 112,50 millones de euros. En total, unos 95,6 millones de euros de diferencia entre el valor de mercado de un equipo y otro (usando los valores de Transfermarkt).

Pellegrini y Flick se saludan antes del último Betis-Barcelona. / E.P.

Pellegrini, con la mente puesta en la victoria ante el Lyon

"Es un equipo muy físico que ha empezado bien esta temporada en su liga y en la competición europea, pese a un pequeño bajón en los últimos partidos. Tendremos que hacer un gran partido ante un buen rival para sacar algo positivo. Los equipos pueden ganar y perder y no son ahora candidatos al título de mayo. Vamos a enfrentarnos con un buen rival y si ganamos mostramos nuestro poderío, pero después puede venir un rival peor y podemos perder y eso no significa nada", comentaba el chileno en rueda de prensa.

Veremos cómo termina finalmente el partido entre los dos equipos y si el combinado heliopolitano finalmente consigue el triunfo. Es importante recordar que el choque comenzará a las 21:00 horas de este jueves en el Estadio de La Cartuja y que podrán seguirlo en directo a través de Diario de Sevilla.