Betis-Lyon, un triunfo necesario

Cinco puntos de nueve no es mal saldo, pero sí manifiestamente mejorable. Y es que si aquel gol de Antony al Nottingham Forest se antojó providencial, el empate en Flandes se ve insuficiente. Pero ya es historia y el presente dice a voces que esta noche llega el Olympique Lyon, un grande francés en horas turbulentas y que de la mano de Paulo Fonseca anda a la captura del lugar que siempre ocupó en el concierto continental. Por cierto, el equipo lyonais es un viejo conocido de la afición bética, ya que vino en la nefasta 2013-14 cuando la fase de grupos,

Y al mando de las operaciones venía un tal Nabil Fekir, de aquel Betis no queda nadie y el encuentro acabó sin goles. Hoy llega como sexto de la Ligue y como tercero en la fase liguera de la Liga UEFA tras un pleno de tres victorias de tres logradas ante Utrecht, Salzburgo y Basilea. Quiere decirse que de la mano del luso Paulo Costa, los franceses andan cerca de la grandeur perdida.

Y al otro lado del río, el Betis de las rotaciones que llega con el buen sabor de boca que dejó la visita del Mallorca. En cuanto a ese mantra de las rotaciones hay que creer que no serán demasiadas. Un triunfo casero le pondría en condiciones de vivir con mejor nivel en esta fase liguera. Se trata de contender con un equipo de bastante potencial, por lo que no parece que Pellegrini vaya a apostar por una sobredosis de cambios. Nunca se sabe con el Ingeniero, pero ganar esta noche es muy necesario.