El Betis busca derribar el muro del invicto Lyon: noche importante en la Europa League

Segunda cita de la temporada para el Betis en el Estadio La Cartuja dentro de la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League. Si primero fue el Nottingham Forest el que hizo acto de presencia en Sevilla, esta noche es el turno para el Olympique de Lyon, que llega a esta cita invicto en la competición, con tres victorias y sin haber recibido un gol, y sexto, en posiciones europeas, en la Ligue 1.

Un rival, por tanto, asentado y reconstruido después de la convulsión que vivió este verano tras evitar el descenso administrativo por irregularidades económicas. De la mano de Paulo Fonseca sigue siendo uno de los equipos importantes en el fútbol francés y de caché capital en los torneos por el Viejo Continente, por lo que tiene esta noche el conjunto verdiblanco una prueba importante dentro de ese objetivo de acabar clasificado, si es posible, entre los ocho primeros –evitaría disputar un play off– o bien entre los 24, pues los de Pellegrini son, en estos momentos, decimosextos, con 5 puntos en el casillero, después de empatar ante el Forest (2-2), ganar en Bulgaria al Ludogorets (0-2) y empatar en la última jornada en Genk (1-1), por lo que un triunfo ante los galos haría bueno ese punto logrado en tierras belgas. Así, este choque aparece en el horizonte heliopolitano con bastante importancia de cara a esa meta de avanzar en lograr el pase y no empezar a complicarse la clasificación.

El equipo de Pellegrini debe elevar el nivel que mostró en Genk si quiere tener opciones de ganar esta noche

De cara a este compromiso, Manuel Pellegrini seguirá con su habitual política de rotaciones, aunque en el caso de la portería, tras la lesión de Pau López, el chileno dejó claro ayer en sala de prensa que Álvaro Valles será titular. A partir de ahí, la defensa podría estar compuesta por Ruibal, Llorente, Natan y Valentín Gómez, que volverá a ocupar el lateral izquierdo tras la ausencia de Ricardo Rodríguez por las molestias que ya sufrió ante el Mallorca y que ya le impidieron jugar la segunda parte. Para el doble pivote, la gran duda es Amrabat, pese a que ha entrado en la convocatoria.

Álvaro Valles atrapa el balón en presencia de Adrián y Manu González durante el entrenamiento de este pasado miércoles. / Julio Muñoz / Efe

El marroquí jugó los noventa minutos ante los baleares y el chileno también lo tiene presente de cara a la cita en Mestalla, por lo que su presencia en el once es una incógnita. Podría jugar junto a Altimira o bien descansar y que el catalán sea acompañado por Marc Roca o Fornals. En la banda derecha debe estar Antony, con Lo Celso de enganche y Abde en la izquierda, siendo Bakambu, como suele ser habitual en la Europa League, el hombre más adelantado.

El meta Greif, ex del Mallorca, se ha convertido en uno de los pilares de un rival con el sello de Paulo Fonseca

El Betis tendrá delante a un Lyon que de la mano de Paulo Fonseca ha firmado un muy buen arranque de Europa League, pues es tercero con los mismos puntos (9) que el Sporting de Braga y el líder, el Midtjylland, tras ganar al Utrecht (0-1) al RB Salzburgo (2-0) y al Basilea (2-0) sin recibir ningún gol. Guarismos que reflejan el potencial de un equipo asentado en el 4-2-3-1 del entrenador portugués, que apuesta por la posesión de la pelota siempre con vocación ofensiva.

No obstante, para este choque, Paulo Fonseca seguirá sin poder contar con su mejor hombre, el extremo izquierdo Malick Fofana, operado recientemente de una lesión de tobillo. Además, ha dejado fuera de la convocatoria a otro hombre importante por la acumulación de minutos en lo que va de curso, el medio centro ofensivo y capitán, Corentin Tolisso; y también al pivote Orel Mangala, pues el Lyon no pierde de vista su partido del domingo en casa ante el poderoso PSG, líder, del que se encuentra a sólo cuatro puntos en la clasificación del campeonato galo –el Lyon es cuarto con 20 puntos–.

Alineaciones probables. / Dpto. de Infografía

De esta forma, el once del cuadro del Valle del Ródano podría estar formado por Greif (ex jugador del Mallorca) en la portería, una defensa formada por Barisic, Kluivert, Niakhaté y el ex bético Abner; Tessmann y De Carvalho estarían en el doble pivote y por delante una línea de tres con Karabec, Merah y Sulc; estando Molebe en punta. Así se presenta este compromiso de nivel para un Betis que tendrá que dar un mejor nivel que el mostrado en casa del Genk para tener opciones de conseguir la victoria ante un Lyon que está mostrando ser un incómodo rival.