Otra muestra de solvencia del Betis para silenciar al Lyon

Tremenda solvencia la que volvió a demostrar el Betis. Si ante el Mallorca dejó resuelto el choque en la primera parte con tres tantos, ante el Lyon lo encarriló con dos y con los mismos protagonistas: Antony y Abde. Y eso que el equipo galo salió teniendo más la posesión y presionando alto, pero los verdiblancos volvieron a mostrar que son un equipo que en cualquier momento es capaz de darle un zarpazo al rival.

Defensa

El Lyon salió con su habitual 4-2-3-1 y con una variante clara, pues Karabec abandonaba la banda derecha para caer a la medular y formar un cuadrado con Merah, Tessmann y De Carvalho, dejando todo el carril para el lateral diestro Maitland-Niles. Así intentó el cuadro del Valle del Ródano generar peligro por el lado de Valentín Gómez, pero todo quedó en balas de fogueo. Los franceses presionaban alto y tocaban bien la pelota sin una excesiva presión de los verdiblancos, pero no inquietaron nunca de verdad a Álvaro Valles.

De hecho, ni tras recibir el primero y luego el segundo, en seis minutos de diferencia, crearon problemas en el área bética, viviendo tranquilo el portero heliopolitano en esa primera mitad. Ya en la segunda, Paulo Fonseca cambió por completo la banda izquierda e introdujo a Tagliafico y Moreira por Abner y Molebe. Por ahí su equipo generó algo más de peligro, aunque ambos se encontraron con un Aitor Ruibal que volvió a mostrarse bastante fiable. Así, sólo en dos disparos, uno de Merah y otro de De Carvalho, estuvo cerca el Lyon de meterse en el partido, pero el primero se fue fuera y el segundo encontró la respuesta de Álvaro Valles. Y es que a nivel defensivo, el Betis cuajó un muy buen encuentro.

Ataque

No saltó el Betis al campo con una presión muy alta ni ordenada. El Lyon sacaba la pelota con cierta facilidad, pues apenas aparecían Lo Celso ni Fornals. Poca presencia del cuadro de Pellegrini en los primeros veinte minutos de partido, pues tampoco terminaba de encontrar a Abde y Antony, con el brasileño muy incisivo sobre Abner. Pero este Betis tira de recursos y, como ante el Mallorca, dejó claro que no le hace falta salir dominador al encuentro y que en cualquier momento es capaz de darle un picotazo al rival.

Esto lo comprobó el Lyon también, como el pasado domingo, en la primera parte. El primer tanto llegó a balón parado en una clásica acción de pizarra. Balón de Lo Celso al primer palo, donde peinó Bakambu de cabeza y Abde remachó a gol. Con el 1-0, el Betis acabó de enchufarse al partido para demostrar su calidad y pegada en ataque, llegando el segundo picotazo. Y es que a la aparición del marroquí se le sumó otra vez Antony, que tiró un gran desmarque a la espalda de la zaga del Lyon para aprovechar el buen servicio en largo de Marc Roca y definir con calidad, por arriba, ante Greif. Menos presencia y menos ocasiones –en la única, Greif le sacó a Abde el 3-0 con el pie– del Betis.

Virtudes

Abrir el partido a balón parado.

Talón de Aquiles

Algunas fases de precipitación al jugar la pelota.