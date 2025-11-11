Cuándo y dónde juegan los internacionales del Betis este parón de selecciones

Ya está el conjunto verdiblanco inmerso en el parón de selecciones de este mes de noviembre, el último de 2025 y ya no habrá más hasta el mes de marzo. El Betis aporta hasta siete futbolistas a sus combinados nacionales, divididos en seis países. Pablo García se marcha con la Selección Española Sub-21, Ricardo Rodríguez con Suiza, Bakambu con la RD del Congo, Pablo Fornals con España absoluta, Lo Celso con Argentina, y Amrabat junto a Ez Abde con Marruecos.

Estos no estarán en los entrenamientos de la plantilla el miércoles, jueves y viernes, y se incorporarán ya en la semana de la vuelta a la competición con la jornada en Girona tras resolver con sus principales selecciones.

Cuándo y dónde juegan los internacionales del Betis

Los futbolistas del conjunto verdiblanco que se han marchado con sus combinados nacionales y que juegan en estas dos semanas son los siguientes:

Pablo Fornals : jugará ante Georgia el 15 de noviembre a domicilio y ante Turquía el 18 de noviembre en el estadio de La Cartuja .

: jugará ante el 15 de noviembre a domicilio y ante el 18 de noviembre en el estadio de . Giovani Lo Celso : disputará el 14 de noviembre el choque ante Angola a domicilio.

: disputará el 14 de noviembre el choque ante a domicilio. Abde y Amrabat: los dos partidos son como local: ante Mozambique el 14 de noviembre y ante Uganda el 18 de noviembre.

Amrabat: los dos partidos son como local: ante el 14 de noviembre y ante el 18 de noviembre. Ricardo Rodríguez : contra Suecia como local el 15 de noviembre y ante Kosovo a domicilio el día 18 del mismo mes.

: contra como local el 15 de noviembre y ante a domicilio el día 18 del mismo mes. Bakambu: visita a Camerún el 13 de noviembre.

el 13 de noviembre. Pablo García: 'La Rojita' recibe a San Marino el 14 de noviembre y visita a Rumanía el día 18.

En La Palmera se sigue aportando cada parón FIFA una gran cantidad de futbolistas y también hay que tener en cuenta a aquellos jugadores que podrían haber sido citados y no lo han sido. Cucho Hernández no lo ha sido con Colombia y ha hecho méritos para ello, lo mismo que le ocurre a Valentín Gómez con la selección argentina. Ángel Ortiz no ha ido con la Sub-21 por la falta de minutos y Natan siempre está en los pensamientos de Ancelotti, que no ha llamado tampoco a un Antony nominado a jugador del último mes.

Pablo Fornals, un bético con España desde Isco

Ya en la pasada convocatoria mereció Pablo Fornals ser convocado por Luis de la Fuente, pero el técnico decidió que no fuese así. Tras varios años sin ponerse la camiseta de 'La Roja', el de Castellón de la Plana tendrá la oportunidad de cumplir aquello que lleva persiguiendo desde que regresó a LaLiga.

"No sé si la gente se ha llevado un chasco o una sorpresa con mi fichaje, pero yo soy esto. Trabajo, destellos de calidad y a veces goles. Pero estoy harto de decirlo: lo primero en mi diccionario es ayudar al compañero". Estas palabras pronunciaba Pablo Fornals cuando firmaba por el conjunto verdiblanco dejando claro qué tipo de futbolista llegaba a Heliópolis. El resto se ha podido observar poco a poco, partido tras partido, con un rendimiento muy alto, un sacrificio físico enorme y además, rendimiento en forma de goles y asistencias.