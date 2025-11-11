Amrabat, el gigante silencioso del Betis que impone respeto

Muchos de los focos de este Betis se lo llevan, y merecidamente, jugadores como Antony o Abde, pero también hay otros que están rindiendo a un muy buen nivel, como es el caso de Sofyan Amrabat.

El fichaje del internacional marroquí es un acierto total de la dirección deportiva verdiblanca en el último mercado de verano, como está confirmando el futbolista con su rendimiento en lo que va de curso.

Un jugador de jerarquía que no ha necesitado periodo de adaptación alguno, curtido ya en mil batallas, con carácter, disciplina táctica y una muy buena lectura del juego que lo convierten en una pieza fundamental dentro del funcionamiento colectivo del sistema de Pellegrini.

Un gigante en Heliópolis que tanto el técnico chileno como los servicios médicos del club de La Palmera intenta cuidar y dosificar para que el pivote siga dando ese punto físico tan necesario en el fútbol actual y que el Betis llevaba tiempo necesitando.

Un nivel superior

Cierto es que tanto Guido Rodríguez como Johnny Cardoso ofrecieron un rendimiento bastante alto y bueno en la medular verdiblanca en cuanto a despliegue físico, pero por lo visto hasta ahora, el Betis ha dado un salto de nivel en ese puesto con la incorporación de Amrabat. Sirvan como ejemplo algunos datos (sofascore.com) a nivel defensivo del encuentro del jugador cedido por el Fenerbahçe en Mestalla: 3 intercepciones, un despeje, 7 recuperaciones, 3 de 7 duelos ganados en el suelo y un duelo aéreo también ganado, un 91% de precisión en el pase en campo rival (40/44) y un 92% en campo propio (24/26).

Inteligencia táctica

Pero más allá de este poderío físico también destaca Amrabat por su inteligencia táctica y su forma de interpretar el juego, como a la hora de hacer las coberturas, especialmente, a los laterales. Esto no sólo se vio en la cita ante el Valencia, sino también en otros muchos encuentros del presente curso, como por ejemplo en la segunda parte del choque en La Cerámica contra el Villarreal.

Mapa de calor de Amrabat en los siete encuentros de Liga disputados. / sofascore.com

El mapa de calor del pivote, ejemplo del campo que abarca Amrabat ha disputado en la Liga, en lo que va de temporada, un total de 7 encuentros (557 minutos) en los que ya ha dejado claro su potencial físico. Así se puede comprobar con su mapa de calor (obtenido en sofascore.com) en esos partidos, abarcando muchos metros de campo.

Además, Amrabat no es un futbolista frío, al contrario. No se achica, y si no le gusta el comportamiento de algún rival no duda en recriminárselo. Va siempre de verdad a la disputa, no duda en meter la pierna e ir al choque con todo para intentar llevarse la pelota. Y si tiene que hacer alguna falta necesaria a la hora de cortar alguna salida rápida a la contra del rival, la hace con la habilidad suficiente para salir airoso, como ha pasado en más de una ocasión, sin ver la cartulina amarilla. Y si tiene que mandar y ordenar a sus compañeros, lo hace dentro de esas dotes de mando y de control de la situación del partido que realiza en cada momento.

Más allá de una cesión

Amrabat se encuentra muy a gusto en el Betis y en Sevilla. Su adaptación a la ciudad y al conjunto verdiblanco está siendo muy positiva y en la entidad de Heliópolis están muy atentos al rendimiento que el marroquí está ofreciendo, y que pueda dar durante todo el curso, para ver si es posible llevar a cabo una operación de continuidad en verano más allá de una simple cesión. "Con Amrabat, aunque es pronto, ya se ve que el compromiso, la adaptación y la ilusión del jugador por estar aquí más temporadas es algo real. Con el devenir de las jornadas iremos viendo", comentaba Manu Fajardo al respecto en una entrevista reciente en Diario de Sevilla sobre el magnífico centrocampista del Betis, un gigante ya asentado en Heliópolis.