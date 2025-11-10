Álvaro Valles, el nombre propio del Betis ante el Valencia

El portero del Betis Álvaro Valles fue el nombre propio de los verdiblancos en el empate cosechado ante el Valencia en Mestalla, pues hizo tres extraordinarias paradas en la primera mitad para mantener con vida a su equipo en el partido.

Por otro lado, también se va asentando Valentín Gómez en el puesto de lateral izquierdo, mientras que Amrabat volvió a demostrar su jerarquía en el centro del campo. Más oscuridad mostraron Lo Celso, Abde y Antony.

Álvaro Valles | Tres paradas de gran mérito para salvar al Betis en la primera mitad

El Betis tuvo pronto una clara ocasión en las botas de Abde, pero no la aprovechó y el Valencia, muy valiente, dispuso de hasta tres muy claras que desbarató un gran Álvaro Valles. Primero en un mano a mano ante Danjuma (7’), luego otra vez a disparo de Danjuma (9’) para desviar la pelota la travesaño y ante Diego López (36’). Muy buena actuación.

Valentín Gómez | Mucho más fiable de lateral izquierdo que Ricardo Rodríguez y Junior

Llegó como cuarto central, pero la realidad es que, además de ir de menos a más en su puesto natural, el argentino se lo ve adaptado en el lateral izquierdo. En defensa se muestra seguro y contundente, y en ataque empieza a animarse cada vez más. Su aportación está siendo por ahora más fiable que la de sus compañeros Ricardo Rodríguez y Junior.

Amrabat se dispone a dar un pase en un lance del juego. / E.P.

Amrabat | Muy buenas coberturas en todo el partido

El fichaje de Amrabat por el Betis está siendo un acierto absoluto de la dirección deportiva. El marroquí volvió a demostrar su jerarquía en Mestalla. Está bien posicionado siempre y su lectura táctica de los partidos es de nota alta. Ayer, otro ejemplo más de esto en las coberturas defensivas.

Lo Celso | No tuvo la claridad de otros compromisos

Lo Celso no tuvo su mejor actuación en Mestalla. El argentino no tuvo la claridad ni la lucidez de otros partidos en ataque y eso el Betis lo echó de menos. Durante la segunda parte ya se le notó algo cansando y el guion del partido pedía un cambio. Pellegrini lo vio y en su lugar entró aire fresco con Marc Roca.