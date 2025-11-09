Así jugaron los futbolistas del Betis ante el Valencia

Antony intenta marcharse de un un rival en Mestalla.

El Betis sumó un solo punto en Mestalla en un partido quizá demasiado abierto en el que no supo imponer su mayor calidad. La líne de tres mediapuntas no estuvo a la altura de sus mejores días y se perdió la oportunidad de haber dado otro paso importante en la zona alta de la tabla. El Cucho Hernández acertó, pero en líneas generales el equipo de Manuel Pellegrini estuvo muy fallón, si bien es cierto que también en defensa sufrió, no en vano Álvaro Valles fue de los mejores y evitó particularmente dos goles cantados de los de Carlos Corberán.

Álvaro Valles Tres paradas, alguna de ellas espectacular, con 0-0 que tuvieron su peso en el punto sumado.

Bellerín Atropellado y superado sin tener enfrente a un par especialmente incisivo. Nada que ver con el Bellerín que brilló ante el Mallorca.

Barta Trata de coger el sitio y está en ese proceso.

Natan Un par de bloqueos abajo a remates del Valencia que pudieron ser claves.

Valentín Gómez Sufrió sobre todo en la segunda parte con Luis Rioja.

Amrabat Sabe equilibrar defensivamente hasta en partidos de ida y vuelta como el que se vio en Mestalla. Domina ese fútbol de usar el cuerpo, aunque quizá echó en falta ayer que Marc Roca hubiese salido antes.

Fornals Una buena primera parte para celebrar su llamada de la selección. Después se diluyó algo, pero fue quien más vio el pase decisivo.

Antony Muy impreciso toda la tarde. Tuvo un gol clarísimo en un balón que mandó a las nubes y en general no le salió nada. Aunque siempre es una amenaza que obliga al rival a tomar precauciones.

Lo Celso Apático y frío. Trató de ayudar a tener el balón, pero acabó cogiéndole asco al partido.

Abde Igual que Antony, sin ser capaz de marcar diferencias. Thierry lo ató bien y se le vio muy crispado, acelerado y hasta perdiendo los papeles en trifulcas sin sentido.

Cucho Hernández Un poco desaparecido, jugando más fuera del área que dentro, para aparecer y poner su calidad en el gol. Después tuvo el segundo y no acertó.

Riquelme Lo intentó sin tino.

Marc Roca Trató de parar el partido por ese pasillo central.

Chimy Ávila Muy excitado.