El Valencia - Betis de LaLiga, en directo

Los de Pellegrini no pueden fallar en Mestalla ante un equipo que encadena seis partidos sin ganar si quiere seguir en la pelea por la Champions

Irse al parón sin perder el paso en la lucha por Europa y la Champions es el objetivo del Betis, que visita en esta jornada 12 a un Valencia que no pasa por un buen momento y que afronta el choque metido en puestos de descenso tras seis partidos sin ganar.

Todo lo contrario que un Betis que sigue al alza desde la solidez defensiva y la efectividad arriba de sus futbolistas de ataque. Sin contar la Copa del Rey, Antony ha anotado cinco de los últimos seis goles del Betis. Con Valentín Gómez repitiendo en el lateral izquierdo por las bajas de Junior y Ricardo, que se suman a las de Pau López e Isco, la duda está en saber si Pellegrini juntará de nuevo a Lo Celso y Fornals o reforzará la medular.

Pelear por la Champions exige no fallar en Mestalla ante un rival que acumula seis partidos sin ganar y que tras unos años coqueteando con el descenso esta campaña vuelve a estar abajo.