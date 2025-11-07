Fornals: "Sin los compañeros no podría lograrlo"

Pablo Fornals mostró su alegría y orgullo por su convocatoria con la selección española para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 y dijo que sin sus compañeros "no podría lograrlo".

El castellonense, quien ha sido llamado por Luis de la Fuente casi cuatro años después de la última vez, el 11 de noviembre de 2021 ante Grecia, recibió la noticia en el entrenamiento bético, tras lo que ha sido obligado a hacer un pasillo de collejas con sus compañeros, según imágenes difundidas por el club. "Es una alegría inmensa y tengo que agradecérselo a los compañeros. Si al final se nos valora, es por lo que hacemos en nuestro club y sin ellos no podríamos lograrlo", dijo el medio bético, quien abundó en el agradecimiento y dijo que el orgullo de defender a España lo sienten como algo propio.

El dutbolista bético, además, se mostró ilusionado en poder jugar, sobre todo cuando el segundo de los partidos de España se disputará en La Cartuja: "Estoy con mucha ilusión de hacerlo bien", aseveró.

Luis de la Fuente: "Fornals es uno de los míos"

Por su parte, el seleccionador, Luis de la Fuente, destacó que la convocatoria de Fornals, la gran novedad de su lista, supone algo más que el reencuentro con uno de los futbolistas con los que ganó títulos en las categorías inferiores de la selección. "Estoy muy contento por Pablo, es de esta generación de los míos, del Europeo sub 21 que ganamos. Es muy querido y estoy muy contento de que vuelva, se lo ha ganado. Está haciendo un gran trabajo en el Betis", valoró antes de restar importancia al cambio en el partido del jueves en competición europea: "Tiene solamente un golpe. No va a tener ningún problema de estar por las ganas que tiene".