Pablo Fornals vuelve con España; el rendimiento en el Betis tiene premio

En la mañana de este viernes se ha podido conocer una noticia muy esperada para muchos béticos y sobre todo por uno de los mejores futbolistas hasta el momento de la temporada del Real Betis Balompié. Luis de la Fuente ha vuelto a convocar a Pablo Fornals con la Selección Española. Los rivales a los que se enfrentará La Roja serán Georgia y Turquía, donde habrá que ver si finalmente tiene minutos el de Castellón de la Plana.

Su rendimiento en el Betis durante este inicio de temporada ya le hizo merecedor de ir convocado en el anterior parón de selecciones, y en este caso, el seleccionador ha recapacitado y le ha dado la oportunidad.

Pablo Fornals jugará en La Cartuja, pero con España

Uno de los dos enfrentamientos del conjunto nacional español tendrá lugar en el campo en el que actualmente el Real Betis Balompié ejerce como local. Será el próximo martes 18 de noviembre a partir de las 20:45 horas ante Turquía. Hasta el momento son dos goles y cuatro asistencias en 15 partidos disputados en todas las competiciones, pero lo que realmente ha destacado de este futbolista más allá de los números ha sido el rendimiento tan alto que ha dado con el conjunto verdiblanco.

Un jugador que trabaja en silencio, que no acapara focos, pero que siempre entrega el 200% de trabajo. Eso quizá, el no tener tanto foco, ha sido uno de los motivos principales por los que no ha ido a anteriores convocatorias a pesar de merecerlo. Eso sí, a nivel de descanso es un 'problema' más para un Pellegrini que le ha dado todos los minutos que ha podido y tras el parón, el derbi ante el Sevilla, con el riesgo de lesión que eso conlleva (al igual que con el resto de internacionales).