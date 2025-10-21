Fornals, el 'termómetro' del Betis: goles, asistencias y rendimiento

Pablo Fornals celebra su gol al Levante en el encuentro de esta temporada en el Ciutat de Valencia.

"Me gusta ganar y si no puedo ganar, que me ganen porque han sido mejores, pero no porque yo no lo he dado todo en el campo". Estas palabras de Pablo Fornals, en una entrevista reciente en los medios oficiales del club verdiblanco, reflejan la mentalidad que tiene uno de los jugadores del Betis que actualmente pasan por un excelente momento de forma.

El jugador de Castellón atraviesa, mentalmente y físicamente, por un período extraordinario en su trayectoria como jugador del equipo de Heliópolis, dándolo todo siempre, tanto a diario como en el terreno de juego, para intentar seguir manteniendo la regularidad actual todo el año para poder ayudar a su equipo a dar un paso adelante en el crecimiento deportivo de los últimos años. Es sin duda, el mejor termómetro del momento actual del Betis.

INDISCUTIBLE PARA PELLEGRINI

Ya sea actuando en el doble pivote o en la mediapunta, Fornals está respondiendo sacando una nota alta, siendo un futbolista importante al que Manuel Pellegrini le está dando, merecidamente, mucha confianza. Dos goles y cuatro asistencias, en 791 minutos de Liga, son los números del castellonense en lo que va de campeonato, siendo titular en las 9 jornadas que se llevan disputadas.

Fornals ha sido titular en todos los partidos de Liga y suma 791 minutos: dos goles y cuatro asistencias

De hecho, sólo ha sido cambiado por el preparador chileno en tres ocasiones: ante la Real Sociedad (en el minuto 70 y tras marcar en la victoria bética por 3-1), ante Osasuna (en el minuto 76 y tras dar una asistencia en la también victoria verdiblanca por 2-0) y frente al Espanyol (en el minuto 77 y tras dar una gran asistencia a Abde en el triunfo final por 1-2).

LOS NÚMEROS DE UN BUEN MOMENTO

Guarismos importantes de un futbolista que ante el Villarreal volvió a mostrar su calidad, dando dos sensacionales pases que Antony aprovechó para hacer los dos magníficos goles del empate verdiblanco. Ya sea en la mediapunta o en el doble pivote, Fornals está rindiendo, aunque según los datos, su nota sube algo más cuando lo hace acompañando al punta.

Ha jugado 7 partidos en el doble pivote (2 goles y una asistencia) con una nota de 7.13 (según el portal whoscored.com) mientras que ésta sube a 7.43 cuando ha actuado como medio centro ofensivo en dos ocasiones (3 asistencias). En La Cerámica actuó en ambas posiciones, primero detrás del Cucho y luego, con la entrada de Lo Celso, con el que conectó muy bien, al lado de Amrabat y cuajó, en líneas generales, otro muy buen partido.

Conoce a sus compañeros de ataque y conecta bien con ellos, como se vio con Antony en La Cerámica

"También llevamos mucho tiempo jugando juntos, nos conocemos. Yo por ejemplo sé lo que Abde va a hacer, con Antony igual, el Cucho... todo el equipo me está ayudando también. Yo intento que este buen momento se alargue todo lo posible", comentaba también en ese entrevista un Pablo Fornals que está dando su mejor versión desde que llegó al Betis, donde se encuentra perfectamente adaptado, disfrutando del fútbol como verdiblanco en una temporada llena de retos importantes, como la clasificación para la Champions, sin obviar la Europa League. Fornals, el termómetro del Betis.