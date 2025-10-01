Bakambu desvela el momento que más le ha impactado con el Betis

En la sala de prensa de la ciudad deportiva Luis del Sol han comparecido en la primera hora de la tarde de este miércoles tanto Manuel Pellegrini como Cédric Bakambu antes de que a las 14:45 horas pongan rumbo a Razgrad para vérselas contra el Ludogorets en la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League. En este caso, será un partido importante nuevamente para el ya conocido 'hombre Europa' en Heliópolis, ya que el congoleño aporta desde el curso pasado un rendimiento diferencial en los partidos continentales. Sin ir más lejos, anotó un gran gol ante el Nottingham Forest que le sirvió para colocarse como máximo goleador de la historia del combinado de La Palmera en el viejo continente.

En la comparecencia, el delantero ha analizado su situación en plena competencia con el Cucho Hernández, las aspiraciones del equipo en la Europa League y su particular temporada luchando por los máximos minutos posibles.

Máximo goleador histórico del Betis en Europa

"Es una buena noticia. Siempre es importante para los delanteros meter goles, pero lo que me importa más son los resultados del equipo. Si mis goles pueden ayudar al equipo a ganar cada partido, es bueno. Mañana daremos el máximo para poder competir y ganar el partido en Bulgaria".

¿El mejor momento desde que está en el Betis?

"Vamos a ver lo que pasará en las próximas semanas, pero creo que hay que aprovechar este momento. Estoy metiendo muchos goles tanto con mi selección como con el Betis y me alegro mucho. Hay que seguir así".

Bakambu, en la sala de prensa hablando en la previa / Manu Colchón

Cómo de importante se siente en Europa

"Yo me siento bien. La Europa League es una competición muy importante para el equipo y para el Club. Vamos a ir a pelear y buscar los tres puntos. No va a ser fácil, pero yo creo que lo podemos hacer".

Bakambu dispara en la acción de su gol. / Antonio Pizarro

Momento que más le ha impactado con el Betis

"Si tengo que elegir un momento aquí en el Betis es la derrota contra el Chelsea, porque fue un gran momento para mí y el club jugar una final y espero jugar más finales con este equipo".

El buen grupo que hay ahora mismo en el vestuario

"La verdad es que tenemos muy buen grupo. Somos todos amigos y eso nos ayuda cuando jugamos los partidos. Tenemos que seguir con este ambiente y es algo que nos va a ayudar mucho esta temporada".