Amrabat y Abde, piezas básicas que hacen inquietante el próximo enero

Sofyan Amrabat y Abde son ya tan básicos en el Betis como en esa selección marroquí que fue semifinalista del último Mundial en Qatar. Pero sus crecientes prestaciones elevan al mismo tiempo la inquietud por esas siempre inoportuna Copa África que asomará en enero. En ese frío mes el calendario anuncia importantes partidos, incluidas eliminatorias de Copa del Rey en las que seguramente ande enfrascado el equipo verdiblanco, que ha ganado mucho en solidez con el medio procedente del Fenerbahçe.

Amrabat | Ha tardado muy poco en convertirse en el pegamento del equipo

Con la misma naturalidad con que juega de primeras o acude a un lado y otro para realizar una ayuda o una cobertura, Amrabat se ha convertido en la pieza que da cohesión a todo el equipo. En el pegamento del engranaje. El marroquí, eso sí, echó de menos a algún compañero en la fase entre el primer gol y el segundo de Antony.

Abde | Cada vez irrumpe mejor al remate

Otro de los jugadores que el Betis va a echar de menos en enero, con la inoportuna Copa África, es el extremo marroquí, que cada vez afina más en la faceta, importantísima en este Betis sin goleador, de irrumpir en el área para rematar a portería.

Bartra | No ha vuelto como acostumbra

El central catalán está llamado a liderar la zaga junto con Llorente cuando éste recupere su tono, pero ante el Mallorca volvió a evidenciar que ha vuelto más dubitativo de lo que suele y se dejó ganar algún balón en ventaja.