Antony pone el compás que hace bailar al Betis (3-0)

Ese reloj suizo que es el Betis de Pellegrini, que apenas falla ante los equipos inferiores, volvió a marcar el tiempo con plena exactitud en la visita del Mallorca a La Cartuja. Y lo hizo al compás, de nuevo, de Antony, que tumbó la oposición de los baleares con dos tiros desde el borde del área (minutos 10 y 35) y ató la victoria con su asistencia a Abde (37’), lo que consolida a los béticos quintos y a tres puntos de Champions.

Manuel Pellegrini quiso dar continuidad al buen trabajo que hizo Lo Celso en la segunda parte ante el Atlético de Madrid y le dio la titularidad en detrimento de Marc Roca. Y Pablo Fornals perdió metros para escalonarse con el talentoso zurdo argentino, que era la pieza más cercana al Cucho Hernández en ese baile continuo que el Betis realiza en ataque, con constantes intercambios de posiciones para desestabilizar a los defensores. Antony y Abde son dos extremos tan verticales en sus aceleraciones como peligrosos cuando miran hacia dentro, abandonan el carril y buscan asociarse con Lo Celso, Fornals y Cucho, quien es un prodigio en el juego de espaldas.

A ese baile de los atacantes verdiblancos le puso la música Antony, quién si no. El brasileño genera una energía imparable desde la derecha, que activa a todo el equipo. Jagoba Arrasate le habría repetido un millón de veces a sus chicos que taparan la salida hacia dentro del principal activo bético en espera de que vuelva Isco, pero los cracks siempre te la hacen por mucho que todos lo sepan. Sus zigzagueos desde la cal hasta el vértice del área en busca de acomodar su precisa zurda para el chut son los mismos que encumbraron a Robben, Messi o ahora Lamine Yamal, por citar tres rotundos ejemplos.

Los béticos salieron decididos a probar desde lejos al gigante Bergström, de 2,05 metros de estatura. El primero Antony, claro. Su primer golpeo, para calentar, fue muy impreciso, pero en el segundo no perdonó. Burló la oposición de Mojica en la banda, se la pasó a Cucho para que éste se la devolviera y soltó un latigazo violento que pasó bajo Samu Costa para terminar de despistar al portero, que pese a su corpachón no llegó a una pelota que además le botó.

Ese 1-0 cayó a los diez minutos y el Mallorca quiso mantenerse en pie. De hecho, Morlanes y Sergi Darder empezaron a tocar y tocar y propiciaron buenas opciones de centro desde los costados. En una de ellas, Mojica puso un balón muy tenso desde la banda siniestra y Muriqi se adelantó a Natan para conectar uno de sus potentes testarazos, que esta vez se perdió por detrás de la portería de Álvaro Valles por poco.

No estaba cómodo el Betis. Amrabat echaba de menos algún socio en la contención. Pero de nuevo Antony dibujó la jugada sobre la que debió advertir un millón de veces Arrasate. Esta vez fue Bellerín quien le dio continuidad y esta vez el genio brasileño eligió acaso el golpeo más característico de su repertorio, esa rosca más colocada que potente que volvió a hacer inútil la estirada del portero, que en este caso, no se olvide, medía lo que un pívot de baloncesto. El segundo gol de Antony, que suponía el cuarto seguido para el Betis contando los dos de Villarreal, sí que dejó seco al Mallorca. Grogui.

Se vio en la siguiente acometida del enardecido equipo de Manuel Pellegrini, que olfateó la posibilidad de zanjar el partido antes del intermedio para regular las energías pensando en la importante visita del Olympique de Lyon el próximo jueves a La Cartuja. El Cucho volvió a desenredar una jugada en la banda, Lo Celso adelantó a la derecha a Antony, muy libre ante un Mallorca aturdido y descolocado, y el centro raso del dorsal 7 lo aprovechó Abde, que corría desde la banda al área para fusilar a Bergström.

Aún pudo hacer el cuarto gol el Betis justo antes del descanso, pero esta vez el portero bermellón, aunque se había tirado para el lado contrario, desvió el remate más por corpulencia que por destreza.

En el descanso, Pellegrini se encontró con el guion soñado para jugar con los tiempos. Trocó a Ricardo Rodríguez por Valentín Gómez en el costado izquierdo y el partido rebajó su pulso incluso en la grada. El Mallorca trató de buscar un gol que despertara su fe, el Betis jugaba con dos marchas menos metidas y los minutos se desgranaban sin remisión.

A la hora de juego Samu Costa pudo hacer el 3-1 en un tirazo que se marchó junto al palo derecho de Álvaro Valles y el Cucho la tuvo poco después pero su remate con la derecha fue inocente y centrado.

Abde pecó de egoísta en un tiro escorado sin portero (68’) y Antony se confió en su fácil remate a bocajarro (75’) y dejó escapar el hat-trick. Hasta Pablo García pudo estrenarse ante su gente (89’). El reloj suizo de Pellegrini marca las horas al compás único de Antony.