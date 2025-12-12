Remontada de carácter: el Betis Deportivo logra una gran victoria ante el Alcorcón (2-1)

El Betis Deportivo logró una victoria de enorme mérito en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras remontar en la recta final un partido que se había puesto muy cuesta arriba ante un Alcorcón serio y efectivo. Los verdiblancos, volcados durante gran parte del encuentro, encontraron premio a su insistencia con dos goles en apenas dos minutos que desataron la alegría en la grada y certificaron un triunfo de orgullo y ambición.

Un Betis Deportivo dominante sin premio en la primera mitad

El filial verdiblanco salió con ritmo y convicción. A los cinco minutos llegó la primera gran ocasión: Sorroche ejecutó una falta con precisión, pero el meta visitante evitó el 1-0 con una estirada salvadora. El conjunto de Javi Medina combinaba con fluidez y pisaba área con frecuencia, aunque sin encontrar el último toque.

Pese al dominio bético, fue el Alcorcón quien golpeó primero. En el minuto 16, Mariano Carmona aprovechó una acción ofensiva para adelantar a los madrileños con un disparo ajustado. El tanto no cambió el guion: el Betis Deportivo seguía insistiendo y estuvo cerca del empate en el 25’, cuando Rodrigo Marina recogió un despeje del portero rival, pero su remate no encontró puerta. Cuatro minutos después, el propio Marina volvió a rozar el gol con un testarazo que se marchó por encima del larguero.

El esfuerzo verdiblanco no obtuvo recompensa antes del descanso, al que se llegó con 0-1 pese a las constantes llegadas locales.

Segunda parte: empuje, cambios y una remontada inolvidable

Nada más arrancar el segundo tiempo, Reina probó fortuna con un disparo que se fue arriba. El Betis Deportivo continuó generando peligro y en el 56’ estuvo el empate, pero la zaga visitante sacó bajo palos un brillante golpeo de Morante.

El partido entró en una fase exigente para los verdiblancos, con Javi Medina moviendo el banquillo en busca de energía y desequilibrio. Entraron Busto y Dani Pérez en el 65’, y poco después Mawuli por Elyaz. Los cambios revitalizaron al filial, que empezó a encerrar al Alcorcón en su área.

El premio llegó en el 79’. Morante, que llevaba todo el partido rozando el gol, cazó una acción en el área y fusiló para poner el 1-1 y desatar la ilusión de los presentes. Apenas dos minutos más tarde, en pleno vendaval verdiblanco, Reina culminó la remontada con un tanto que se celebró como se celebran las gestas: con alma, rabia y alegría.

Javi Medina refrescó al equipo con la entrada de Fabián Embalo y Moha en el 84’, defendiendo la ventaja con solvencia y serenidad en unos últimos minutos de alta tensión. Se añadieron siete, pero el Betis Deportivo supo controlar cada balón dividido hasta que el árbitro decretó el final.

Victoria de carácter para seguir creciendo

El pitido definitivo certificó una victoria que sabe a trabajo, superación y fútbol de cantera del bueno. El Betis Deportivo remontó, ganó y dejó claro que tiene recursos, talento y personalidad para competir en cualquier escenario. Una remontada que reafirma el camino.