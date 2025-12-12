La millonada que ingresaría el Betis al clasificarse en la Europa League

La victoria del Real Betis Balompié en Croacia ante el Dinamo de Zagreb tiene un componente deportivo fundamental en el grado de importancia, pero también lo tiene a nivel económico, ya que hay que recordar que por cada triunfo del combinado de La Palmera, la cantidad que va entrando en la hucha continental se va incrementando. De hecho, el pase a la siguiente ronda le da un buen ingreso extra este curso y en las dos jornadas que restan de competición, los heliopolitanos deben pelear por estar entre los ocho primeros (para lo que le falta muy poquito) por dos motivos: el impulso económico que eso daría y el evitar esa ronda de play-offs que además estaría en semana de derbi ante el Sevilla.

A la hora de contabilizar los ingresos, se debe tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es que simplemente por participar en la competición, los verdiblancos ya se han embolsado unos 4,31 millones de euros. Luego, se suman 450.000 euros por cada triunfo en esta primera fase y 150.000 por cada empate. Es decir, en esta partida, contando los resultados que lleva hasta el momento el equipo de Manuel Pellegrini, la suma asciende a 2.1 millones de euros, sumando en total unos 6,41 millones a falta de dos jornadas. Esto contando ya el triunfo ante el Dinamo de Zagreb.

Riquelme remata para anotar el 0-2 para el Betis. / Antonio Bat | Efe

Los premios que están por llegar para el Betis

A esa cantidad podría sumarle lo correspondiente por victorias o empates en función de lo que consiga ante PAOK y Feyenoord. Además, si consigue meterse dentro de los ocho primeros clasificados (algo que es altamente probable) sumaría otros 600.000 euros más. Al mismo tiempo, el hecho de jugar los octavos de final otorga a los heliopolitanos 1.75 millones de euros.

Y luego comienza el fútbol ficción, pero que al mismo tiempo debe tenerse muy en cuenta, como ya se vio el curso pasado. Estos son los premios que sumaría el Betis si pasa a las siguientes instancias de la UEFA Europa League:

Cuartos de final: suma 2,5 millones de euros.

Semifinales: 4,2 millones de euros.

Final: 7 millones de euros.

El doble premio del campeón es sumarse otros seis millones de euros y además clasificarse para jugar la siguiente edición de la UEFA Champions League, con lo que eso proporcionaría al margen.