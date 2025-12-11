Pellegrini: "Me deja contento la madurez del equipo"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en rueda de prensa tras el triunfo ante el Dinamo de zagreb para tratar diferentes cuestiones sobre el partido.

Análisis del partido

"Hicimos un partido muy completo. En el primer tiempo controlamos el ritmo del juego, presionamos bien e hicimos tres goles. En el segundo tiempo quisimos bajar el ritmo y tener más el balón. Nos hicieron un gol a balón detenido y luego nosotros tuvimos algunas oportunidades más. En términos generales, me deja contento la madurez del equipo para lograr los tres puntos".

Victoria: 24 primeros y 8 primeros

"Lo dije en la rueda de prensa: para nosotros era importante lograr la clasificación. A ver si matemáticamente ya está hecha. Y cuando esté conseguida, vamos a intentar clasificarnos entre los ocho primeros para ahorrarnos dos partidos. La fase de grupos fue mejor que el año pasado. El equipo está pasando por un buen momento y tenemos que ratificarlo en las tres competiciones en las que estamos inmersos".

Betis competitivo

"Este equipo siempre es competitivo en las competiciones que disputa. En ese aspecto, el plantel va distribuyendo esfuerzos entre torneos. El año pasado llegamos a la final. Este año vamos bien encaminados, pero todavía falta un trecho".

Cambios: Antony y Deossa

"Los futbolistas que salieron hoy no tienen problemas físicos. Deossa tenía amarilla y Antony venía jugando bastante seguido. Riquelme… ahora se va Abde a la Copa de África. Hicimos los cambios pensando en dosificar a algunos de ellos y en evitar cualquier expulsión".

Aspecto individual: Bakambu sin marcar

"Desgraciadamente no pudo hacer ese gol. Era difícil fallarlo, pero estas cosas suceden. En el gol de Riquelme hace una buena pared. Ahora se va a la Copa de África y esperamos que retorne a su mejor nivel".

Otro delantero

"Por ahora no estoy involucrado en ese tema. Primero debemos sacar los partidos adelante, conseguir los tres puntos en Vallecas. Hay un plantel que no lo ha hecho nada mal. Hay que respaldarlo, porque está respondiendo. Ya veremos en el futuro. Por ahora estoy muy contento con el plantel".