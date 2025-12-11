El Sevilla anuncia "medidas contra la indignante propuesta" de cierre total del estadio Sánchez-Pizjuán

El Sevilla ha reaccionando rápidamente al anuncio por parte del Ministerio del Interior de la propuesta de Antiviolencia del cierre del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes por los incidentes del derbi. El club ha emitido un comunicado calificando de "indignante" la propuesta de sanción y recuerda que no es ejecutiva. Por ello el sevillismo podrá acudir al coliseo de Nervión este domingo contra el Oviedo.

Además el club anuncia que recurrirá tanto la sanción propuesta por Antiviolencia como la anterior del Comité de Disciplina que era del cierre parcial de Gol Norte tres partidos. En la nota habla de "sorpresa y absoluta indignación" y de haber conocido por los medios de comunicación dicha propuesta de sanción y denuncia no "haber recibido notificación oficial" del cierre total durante un mes y de una multa de 120.000 euros por los incidentes del derbi.

Comunicado oficial del Sevilla

El Sevilla FC tomará medidas contra la indignante propuesta de sanción de Antiviolencia

La propuesta en cualquier caso no es ejecutiva, con lo que el cierre no se producirá este fin de semana. El Sevilla recurrirá ante las instancias pertinentes

El Sevilla Fútbol Club desea mostrar su sorpresa y su más absoluta indignación tras conocer, por los medios, ya que no ha recibido notificación oficial, la propuesta de sanción realizada por la Comisión Estatal de Antiviolencia este jueves, consistente en el cierre total del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por un mes y una multa de 120.000 euros tras los incidentes ocurridos en el derbi. El club considera dicha propuesta de sanción totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio.

El Sevilla FC, como no puede ser de otra forma, ha decidido encargar a sus servicios jurídicos el análisis en profundidad del contenido de la propuesta de sanción, ya que se siente agraviado por la decisión de esta Comisión, teniendo en cuenta el castigo que propusieron imponer a episodios similares o más graves en otros estadios del territorio nacional.

El Sevilla FC, como ya expresó en un comunicado inmediatamente posterior al derbi, condena cualquier actitud y acción que implique el lanzamiento de objetos al terreno de juego y que suponga alguna amenaza al desarrollo normal del juego o a la integridad de los jugadores. El club, además, se caracteriza por desarrollar, implementar y comunicar insistentemente todo tipo de acciones destinadas a combatir y erradicar cualquier tipo de violencia en el fútbol, con una política de tolerancia cero ante comportamientos inapropiados, promoviendo el respeto y la convivencia a través de campañas y cumpliendo la normativa nacional en todo momento.

El Sevilla FC colabora y colaborará estrechamente con las autoridades policiales y gubernativas, participando activamente en cualquier iniciativa bajo una actitud diligente, comprometida, responsable y profundamente colaborativa.

Tras el lanzamiento de algunos objetos durante el tramo final del partido ante el Real Betis, el Sevilla FC se mostró absolutamente colaborador con la Policía para la identificación de los sujetos autores de los lanzamientos, advirtiendo de que, como siempre, aplicará a los mismos el reglamento disciplinario interno, con independencia de otro tipo de sanciones que se puedan derivar. Para que no haya ningún tipo de duda, el Sevilla FC reitera su absoluta y total condena a cualquier actividad violenta en el ámbito del fútbol, así como su firme voluntad de seguir colaborando activamente con las autoridades policiales, de tal manera que únicamente el club es el que está identificando y propondrá para sanción a tres de las personas que lanzaron objetos al terreno de juego.

Por todo lo expuesto, el Sevilla FC considera que de ninguna de las maneras se pueden generalizar conductas de unos pocos individuos que son perfectamente individualizables y, por tanto, imputables a personas concretas y no a sectores, estadios o aficiones, declarando los mismos sine die como violentos, algo contrario a cualquier ordenamiento o norma democrática.

En paralelo, el Sevilla FC ya comunicó la semana pasada que también recurrirá a la sanción impuesta por el Comité de Competición de cierre parcial del Ramón Sánchez-Pizjuán por tres partidos. Son, pues, dos procedimientos sancionadores, federativo y administrativo, y la entidad recurrirá ambos.