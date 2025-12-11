La pancarta que denuncia Antiviolencia para el cierre del Sánchez-Pizjuán ni nombra a los Biris

Si hubiera sido por el lanzamiento de botellas y la suspensión durante un cuarto de hora del derbi quizá Antiviolencia no hubiera tenido tanta severidad con el Sevilla. En el informe por la Policía Nacional a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte para la clausura del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes por los incidentes del derbi hace especial mención a la pancarta exhibida antes del partido como "incitación al odio". Aunque en esa pancarta ni siquiera se nombra a los Biris.

Evidentemente el estadio Sánchez-Pizjuán se exponía al cierre parcial de la grada de Gol Norte por el lanzamiento de botellas de agua y algún mechero al final del derbi. Pero la propuesta del cierre total del estadio durante un mes va más allá e incide en la incitación al odio por parte de las pancartas exhibidas por un grupo que está en la nómina de grupos ultras de la Policía Nacional. He ahí el quid de la cuestión.

La pancarta ocupó por completo las gradas alta y baja de Gol Norte a la salida de los equipos y su mensaje de celebración del quincuagésimo aniversario de la fundación de los Biris. En 1975 fue cuando se creó la Peña Sevillista Biri Biri en honor al delantero gambiano que contribuyó al ascenso a Primera División ese año. Este año se cumplen cicuenta años de aquel hecho, aunque el grupo actual poco tiene que ver con el del origen.

El tifo en cuestión reflejaba el dibujo de un anciano con la camiseta del Sevilla asiendo una tarta de cumpleaños con sus velas y el número 50. Bajo ella lucía el lema "Los años nos hacen más grandes". Ni una referencia explícita a los Biris salvo que se entienda como tal el fondo de cuadrados blancos y rojos que había bajo esa frase.

El hecho de que los Biris estén inscritos como grupo ultra en el registro del Ministerio del Interior ha tenido muchísimo peso.

La denuncia de Antiviolencia refleja lo que explicaba el informe de la Policía Nacional en estos términos: "La pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido. El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla FC. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales".

En su orden Antiviolencia -dependiente del Ministerio del Interior- recuerda que la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte "prohíbe expresamente dar 'promoción o apoyo' a grupos de seguidores radicales", y entiende como exaltación de este grupo radical que se exhibiera esa pancarta aunque no salga el nombre Biris en ningún lado.

El Sevilla está estudiando la redacción de un comunicado y llevará los recursos pertinentes a las distintas instancias administrativas y jurídicas hasta sus últimos instancias al entender que es una sanción ejemplarizante que nuevamente se ceba con uno de los equipos del sur de España con claro agravio comparativo con otras acciones de grupos ultras de otros clubes y de otros incidentes más graves acaecidos en el fútbol español.