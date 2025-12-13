Alineación probable del Betis ante el Rayo Vallecano: comienzan las bajas con la Copa África

El conjunto verdiblanco llega con bastantes ausencias al partido de este lunes en Vallecas. Después de cómo se dio el partido ante el FC Barcelona, los del técnico chileno necesitan conseguir tres puntos en un campo complicado como siempre, pero en el que han conseguido resultados muy positivos en los últimos 10 años, con simplemente una derrota. El Betis no podrá contar con Amrabat, Abde y Bakambu, que ya se marchan a la Copa de África. Además, tal y como ha confirmado Manuel Pellegrini en rueda de prensa tampoco estará Isco Alarcón, que no llegará ni al lunes ni al jueves.

Quién sí que va a estar es Héctor Bellerín, que finalmente ha reconocido el chileno que ha tenido una buena recuperación y que hablará este domingo con los médicos para ver si ya viaja a Vallecas (que apunta a que sí), aunque sí que irá a Murcia. Junior Firpo será duda de última hora en convocatoria, aunque ha entrenado con normalidad en la sesión de este sábado.

once

Rotaciones, pocas ante el Rayo

En la porterá aparece una gran duda. Se esperaba que en Europa volviese a jugar Pau López, pero como el choque en Zagreb lo disputó Álvaro Valles, aparece la posibilidad de que vuelva el catalán a la portería en competición liguera. En defensa la única duda aparece en el costado diestro. ¿Ángel Ortiz o Aitor Ruibal? Todo apunta a que Aitor quedará destinado para posiciones más avanzadas y que será el canterano el que comience el partido. En el centro del campo será Marc Roca quien haga de Amrabat, y todo apunta a que estará acompañado por Fornals. Por delante, Lo Celso, con un Deossa que comenzará desde el banquillo. Rodrigo Riquelme y Antony parecen piezas seguras en los costados, al igual que el Cucho Hernández en la punta del ataque.

Por tanto el once probable del Betis ante el Rayo Vallecano es el siguiente: Pau López; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Nelson Deossa, Pablo Fornals; Antony, Rodrigo Riquelme y Cucho Hernández.