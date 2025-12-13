Rayo Vallecano - Betis: Horario y dónde ver por TV en directo

El Real Betis Balompié se mide este lunes al Rayo Vallecano en la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Los del técnico chileno llegan tras conseguir una importante victoria en Zagreb para prácticamente asegurar su presencia en los octavos de final entre los ocho primeros clasificados y ahora piensa de lleno en volver a la senda del triunfo tras el terrorífico partido que hicieron en algunos tramos ante el FC Barcelona.

La Copa de África esta haciendo estragos en Heliópolis, ya que Abde, Amrabat y Bakambu son bajas aseguradas debido a la cercanía de los partidos de sus combinados nacionales. Al contrario que Pathé Ciss para el Rayo, que sí que podrá jugar. Además, hay que recordar que Isco, Bellerín y Junior Firpo tampoco llegan al encuentro debido a que se están terminando de recuperar de sus respectivas lesiones. Los béticos ya están advertidos del potencial del equipo de la franja. Simplemente, deben recordar cómo se desarrolló el partido el curso pasado para darse cuenta de que Vallecas es un estadio complicado y que les van a poner en serios apuros.

Pellegrini felicita a Llorente al final del encuentro mientras Altimira y Ruibal agradecen a la afición bética desplazada a Croacia el apoyo mostrado durante el partido. / Antonio Bat / Efe

A qué hora es el Rayo Vallecano-Betis

El duelo entre los de Íñigo Pérez y los de Manuel Pellegrini será este próximo lunes 15 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Vallecas. Será un nuevo partido en la capital de España en el que los jugadores del combinado heliopolitano volverán a estar acompañados por decenas de aficionados como en cada desplazamiento en un campo que en los últimos meses ha generado mucha polémica debido a las condiciones en las que se encuentra.

El defensa del Rayo Lejeune pelea un balón con Cucho Hernández la pasada campaña. / Sergio Pérez / Efe

Dónde ver en directo el Rayo Vallecano-Betis por televisión y online

Partido que dará mucho que hablar para ambos combinados. Los de Manuel Pellegrini tienen la obligación de dar un paso al frente ante los de Íñigo Pérez tras la derrota ante el FC Barcelona, pero debe hacerlo sin futbolistas importantes como Amrabat, Abde, Bakambu, Isco o Bellerín. Si son los verdiblancos los que consiguen el triunfo, seguirían al menos manteniendo la distancia (larga ya) de once puntos con el Villarreal. El Rayo-Betis se podrá seguir por televisión a través de los canales de Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar).

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio Maksimir y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.