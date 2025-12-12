Sólo una derrota del Betis en Vallecas en la última década

El Betis, que el lunes cerrará en Vallecas la decimoséptima jornada liguera (21:00), sólo ha perdido uno de los ocho partidos jugados en el campo del Rayo Vallecano en la última década, periodo en el que además ha sumado tres triunfos y cuatro empates.

Esa única derrota bética en el feudo franjirrojo llegó hace dos temporadas, cuando los goles de Lejeune y Camello decantaron el partido a favor de los pupilos de Íñigo Pérez. Fue el primer triunfo como local del Rayo contra el Betis desde 2014, cuando se certificó matemáticamente el último descenso bético en un partido en el que Rochina, Larrivey y Paulao, en propia meta, marcaron para los madrileños e hizo el gol visitante Javi Chica.

Esta racha invicta del Betis en Vallecas incluye dos partidos de Copa de muy distinto signo: el empate a dos en los dieciseisavos de final de la edición 19/20, cuando los capitalinos pasaron ronda en la tanda de penaltis, y el 1-2 (Borja Iglesias y William Carvalho remontaron el gol de Álvaro García) de dos años después en la ida de la semifinal superada por los verdiblancos.

El balance global entre estos dos contendientes en Madrid es ligeramente favorable al Rayo Vallecano, que ganó diez de los 27 partidos de la serie (37%) frente a las ocho victorias del Real Betis (30%) y los nueve empates habidos (33%).