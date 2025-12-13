Riquelme se sube al carro de Pellegrini

Justo cuando más falta hacía, cuando el referente por la izquierda se marcha dejando un vacío difícil de cubrir, Riquelme ha dado el esperado paso adelante. Quizá el jugador se ha dado cuenta de que era ahora o nunca. Manuel Pellegrini le dio la oportunidad de agarrar la camiseta y lo ha hecho con fuerza subiéndose al carro. Es cierto que ahora tiene que demostrar que los chispazos tendrán continuidad y que no han sido simples aldabonazos en dos eliminatorias ante rivales de menor entidad.

Tres goles frente al Torrent en Copa del Rey y una buena actuación, en la media punta, contra el Dinamo de Zagreb con un tanto más y provocando otro en propia puerta, han puesto al jugador otra vez en la picota. Abde se marcha ya con su selección y el técnico verdiblanco se queda si su referente en la banda izquierda, pero el madrileño, discutido por momentos, ha reaccionado para reclamar un sitio aprovechando la oportunidad que le brindará la ausencia de su compañero durante, quizá, un mes, ya que se entiende que siendo anfitrión y una de las favoritas Marruecos llegará lejso en la Copa de África.

Riquelme, que suma once encuentros de Liga (seis como titular, aunque los primeros cincos fueron con Abde lesionado) y cinco más en competiciones europeas, afronta ahora una ocasión de oro para consolidarse en el once inicial por la ausencia de Abde. El torneo africano se celebra entre el 21 de diciembre y el 18 de enero, por lo que se le abre un hueco importante en las rotaciones. Con un calendario muy cargado hasta finales de enero, el Betis se medirá en Liga a Rayo Vallecano, Getafe (antes del parón por las navidades), Real Madrid, Oviedo y Villarreal; en la Copa del Rey visitará al Murcia y en caso de seguir adelante disputaría también los octavos de final en fechas conflictivas.

“Estoy feliz, porque el trabajo tiene su recompensa. Son dos partidos en los que pude participar y cada vez me voy sintiendo mejor y haciendo lo que se me pide. He jugado toda la vida ahí, por el centro, sé cómo moverme. Hacía tiempo que no jugaba ahí y estoy feliz de haber podido ayudar al equipo, que es lo que importa”, dijo Riquelme tras el encuentro en Croacia, contento por reencontrar una versión mejorada: “Hay mucho trabajo personal detrás y con los compañeros”, añadió.

Y es que no se trata sólo de su acierto realizador, sino que también hay un cambio en su participación en el juego de ataque gracias a una mayor su confianza a la hora de pedir la pelota, encarar y disparar. En Zagreb ofreció un buen rendimiento desde la mediapunta, una posición en la que hay exceso de efectivos, al contrario que en la banda izquierda, donde sin Abde se queda sólo como opción natural para Pellegrini, que ha logrado que Riquelme se suba a su barco.