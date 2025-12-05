La broma de Isco tras la lesión: "Cuando Amrabat quiere tirar a portería"

Uno de los momentos más surrealistas de la temporada del Real Betis Balompié fue la lesión de Isco Alarcón en combinación con Sofyan Amrabat. En el choque ante el Utrecht en UEFA Europa League, ambos fueron, sin verse, a una acción con el balón y al intentar golpear la pelota, se llevaron por delante a su respectivo compañero. Eso provocó dos fuertes contusiones en ambas tibias derechas, y en el caso del de Arroyo de la Miel, fueron siete puntos de sutura los que se necesitaron para la herida producida. Ante esa situación, la estrella bética ha subido una broma a sus redes sociales emulando la situación.

Y es que un usuario ha compartido un vídeo en el que se observa a un jugador intentando golpear al balón, pero falla constantemente y en su lugar, golpea a varios compañeros causándoles lesiones. Ahí, debido al parecido de las imágenes y situaciones, es donde Isco ha comentado: "Cuando Amrabat quiere tirar a portería".

Amrabat no llega con el Barcelona

Ninguno de los dos futbolistas estará disponible para jugar ante el combinado de Hansi Flick este sábado. En el caso de Amrabat, el golpe todavía le produce bastante dolor. Todo, hasta el punto de no poder tan siquiera entrenar con el resto de sus compañeros en los días previos al choque liguero. Pero es que tal y como ha explicado Pellegrini, la situación es distinta con Isco. Amrabat puede que esté para jugar ante el Dinamo de Zagreb, pero no ocurrirá eso con el malagueño, que sí que podría volver en Vallecas.

"Antony y Lo Celso están en la lista de citados. Amrabat no ha alcanzado a recuperarse al cien por cien del golpe que tuvo. Bellerín, dentro de la próxima semana, seguirá aumentando carga de trabajo. Pau López está de vuelta; Isco sigue su proceso de recuperación", decía Pellegrini.