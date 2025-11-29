Alineación probable del Betis ante el Sevilla en el derbi: ¿Llega Amrabat?

Muchas dudas son las que debe tener Manuel Pellegrini para el choque de este domingo en el derbi ante el Sevilla FC, en un choque que se espera que sea bastante igualado debido a las bajas que tienen los dos equipos. De hecho, en el caso del Betis también se añade el tema de la tarjeta roja que Antony vio ante el Girona y que ha vivido esta semana un capítulo muy extenso. Ni Competición, ni Apelación, ni el TAD ni la Justicia Ordinaria atendieron las peticiones del conjunto verdiblanco y finalmente el de Osasco tampoco estará en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Haciendo un breve repaso de la enfermería de los del Ingeniero (recién renovado hasta junio de 2027 en una información adelantada por Diario de Sevilla el pasado 25 de noviembre) encontramos:

Ausencias seguras: Pau López (que aún no está recuperado de sus problemas musculares), Héctor Bellerín, Antony e Isco Alarcón.

(que aún no está recuperado de sus problemas musculares), Héctor Bellerín, Antony e Isco Alarcón. Dudas: Amrabat y Giovani Lo Celso.

El argentino sufre problemas musculares desde la pasada semana y se hizo pruebas musculares tanto al inicio de esta como en este viernes 28 de noviembre. Habrá que ver qué le dicen los médicos al chileno en la reunión protocolaria de esta sábado. Por otro lado, otro que se va a probar es Sofyan Amrabat. El marroquí sufrió un dursísimo golpe con Isco en el duelo continental y tiene afectada al zona baja de la tibia. Todo dependerá de lo que ocurra en la jornada de sábado.

Amrabat camina hacia los vestuarios lesionado. / Antonio Pizarro

Fornals y Abde, los líderes del Betis en el Pizjuán

Algunas de las dudas del once del Ingeniero radican sobre todo en la banda derecha, para los sustitutos de Bellerín y Antony, ya que después del buen partido de Ángel Ortiz ante el Utrecht, Pellegrini podría optar por ponerlo desde el inicio y usar un doble lateral. En el doble pivote también hay algunas dudas, aunque todo apunta a que si no llega Amrabat serán Marc Roca y Sergi Altimira las opciones del técnico sudamericano.

El once probable del conjunto verdiblanco en el derbi ante el Sevilla es: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Sergi Altimira; Ez Abde, Pablo Fornals, Aitor Ruibal y Cucho Hernández.