Así queda el Betis en la clasificación de la Europa League tras la victoria ante Utrecht; uno de los tres invictos

El Real Betis Balompié ha cosechado una victoria importantísima ante el Utrecht en el Estadio de La Cartuja, empanada eso sí por la lesión de Isco y también la de Sofyan Amrabat, que se perderán el derbi ante el Sevilla FC. Los de Manuel Pellegrini ya suman once puntos de quince posibles, son invictos en competición europea y ya aseguran de forma virtual la clasificación a la siguiente ronda.

Su próximo rival será el Dinamo de Zagreb el próximo 11 de diciembre en Croacia. En ese partido se espera que si puedan estar Amrabat e Isco Alarcón, que hasta que no reciban las pruebas médicas no tendrán un diagnóstico.

El Betis uno de los tres invictos de la competición

Después de los resultados de la quinta jornada de la UEFA Europa League, la clasificación de la fase de liguilla queda de la siguiente forma:

Los ocho primeros clasificados son: Olympique Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Betis, Ferencvaros, SC Braga y Oporto.

clasificados son: Olympique Lyon, Midtjylland, Aston Villa, Friburgo, Betis, Ferencvaros, SC Braga y Oporto. Del noveno puesto al vigesimocuarto son: Genk, Celta, Lille, Stuttgart, Viktoria Plzen, Panathinaikos, Roma, Nottingham Forest, PAOK, Bolonia, Brann, Fenerbahçe, Celtic, Crvena Zvezda, Dinamo de Zagreb y Basilea.

El conjunto verdiblanco suma ya once puntos de quince posibles tras este empate, colocándose a un punto del Olympique Lyon, que va en la cabeza de la tabla.

Las fechas de la competición

Tras este partido, el siguiente encuentro del conjunto verdiblanco en la competición del viejo continente será el próximo 11 de diciembre en un viaje de altura, ante el Dinamo de Zagreb en un nuevo viaje continental. A partir de aquí, es importante destacar cuáles serán los próximos partidos del conjunto verdiblanco en la competición:

Jornada 6: 11 de diciembre de 2025 a las 18:45 horas ante el Dinamo de Zagreb fuera de casa.

Jornada 7: 22 de enero de 2026 a las 18:45 horas ante el PAOK fuera de casa.

Jornada 8: 29 de enero de 2026 a las 21:00 horas ante el Feyenoord.

De igual forma, si el combinado de La Palmera termina clasificándose para la siguiente fase, tendrá que tener muy en cuenta cuáles serán las fechas de las eliminatorias a lo largo del curso: