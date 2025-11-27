Se encienden las alarmas con Isco en el Betis: se marcha lesionado ante el Utrecht a tres días del derbi

Malas noticias para el Real Betis Balompié, al menos en primera instancia. Y es que cuando algunas cosas comienzan a salir mal, parece que todas vienen en cascada para los heliopolitanos. Isco Alarcón volvía a la titularidad por primera vez esta temporada tras superar una lesión que lo ha tenido varios meses fuera del terreno de juego. Una prueba de fuego clara para ir tomando minutos de competición y poder jugar más minutos en el derbi.

Pues todo apunta a que no va a ser así. Y es que en el minuto 2 de partido ante el Utrecht en la quinta jornada de la UEFA Europa League, en una acción totalmente fortuita y al mismo tiempo de mala fortuna, se han terminado lesionando dos piezas claves y angulares del combinado de La Palmera: Isco y Amrabat. Un balón que salía del área del conjunto holandés y caía franco para que Amrabat golpease, terminó con una falta de entendimiento del malagueño y ambos golpeándose entre sí de forma muy brusca.

Muy mala pinta lo de Isco

El malagueño intentó probarse. De hecho, incluso se vendó ese tobillo derecho para poder continuar. Pero dos intentos de carrera en las que no pudo plantar el pie sirvieron para que se diera cuenta de que no podía. Desde el banquillo rápidamente lo instaron al suelo y tuvo que ser sustituido. Además, cuando fue acompañado por los servicios médicos del conjunto verdiblanco al vestuario, el de Arroyo de la Miel dejó la imagen de la noche. Cojeando, con toda la zona de la pierna vendada, y sin poder plantar tan siquiera el pie.

Además, para mayor gravedad del asunto, también se marchó lesionado Sofyan Amrabat. El marroquí estuvo unos minutos sobre el terreno de juego intentando continuar, pero no le fue posible. Se tiró al suelo, y pidió el cambio. Al menos, el pivote pudo retirarse por su propio pie.