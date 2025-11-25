Alineación probable del Betis contra el Utrecht: ¿Primera titularidad de Isco?

Esa es la gran duda que tienen los béticos en estos momentos de cara al partido de UEFA Europa League de este jueves ante el Utrecht en el Estadio de La Cartuja. La estrella del Betis vio como el club verdiblanco anunciaba su renovación hasta 2028 en plena grada de fondo con una enorme pancarta, y luego también observó como los 64.000 asistentes al estadio le brindaron una enorme ovación cuando regresó tras tres meses de lesión. Entró al rededor del minuto 60 y ya dejó buenos detalles futbolísticos. ¿Será titular contra el Utrecht?

Habrá que esperar hasta el mismo día de partido para conocerlo, pero podría ser el caso. El futbolista malagueño tiene entre ceja y ceja el derbi sevillano. Además, es importante tener en cuenta que Pellegrini va a tener un gran déficit con la más que probable baja de Antony en el Ramón Sánchez-Pizjuán si el recurso de los béticos a su expulsión no prospera. Es por ello que si ya jugó 30 minutos ante los catalanes, no sería extraño que disputase al menos 45 minutos del duelo continental.

Isco en una acción del terreno de juego / EP

Dudas en el lateral zurdo y el centro del campo

Jugadores como Altimira y Nelson Deossa deberían volver a tener minutos desde el inicio, pero hay que ver el estado del catalán, ya que se quedó fuera de la citación ante el Girona por un proceso de gastroenteritis. Otros como Ricardo Rodríguez o Junior Firpo apuntan a repartirse los minutos en el costado zurdo y el que mejor lo haga, pelear el puesto con un Valentín Gómez que dispara su disponibilidad debido a la gran polivalencia.

Bakambu volverá a un once con Giovani Lo Celso y Antony, con un Rodrigo Riquelme que volverá a tener una buena oportunidad para recuperar algo de confianza de los béticos. Por tanto, el once probable de Pellegrini ante el Utrecht es el siguiente: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Ricardo Rodríguez; Deossa, Altimira, Lo Celso; Antony, Rodrigo Riquelme y Cédric Bakambu.