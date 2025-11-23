Pellegrini: "Los puntos que perdimos en casa hay que recuperarlos en el derbi"

Manuel Pellegrini apuntó a la "falta de creatividad" como explicación al empate y aun mal partido del Betis que aunque remató más que el rival a portería, apenas exigió Gazzaniga y acabó perdiendo unos puntos en casa que "habrá que recuperar de visita en el derbi". El técnico no se mojó con la acción de Antony, ya que no pudo analizarla con detenimiento viendo la imagen, pero sí recordó que "con el mismo árbitro ya hubo otra acción conflictiva contra el Espanyol", que acabó en un polémico penalto señalado en el tiempo de prolongación que paró Pau López.

"Jugamos un partido ante un muy buen equipo. Ellos remataron una vez a portería contra 19 tiros nuestrs, pero no estuvimos afinados ni creativos. Nos costó agarrar el control del balón, ellos marcaron y al menos pudimos empatar, aunque si un punto de visita es ganado en casa son perdidos", indicó el preparador verdiblanco", indicó el Ingeniero, cuestionado por la acción de Antony: "No puedo pronunciarme, porque no la he visto. Parece que trata de hacer una chilena y que impacta en el jugador, pero sin intención de hacerlo. Después está el criterio arbitral que decide si es para expulsión o no. Todos los los futbolistas son importantes, hay un plantel encargado de sacar los partidos adelante y tenemos que ir a recuperar los dos puntos que perdimos con el Girona en el derbi", dijo.

El entrenador heliopolitano movió el árbol con tres cambios al descanso, algo que no suele ser habitual en él. "En el primer tiempo en los primeros 15 ó 20 minutos nos falto intensidad para recuperar más el balón, pero los últimos 20 minutos del primer tiempo me dejaron bastante conforme. Tuvimos tres o cuatro remates, pero debimos tener un volumen ofensivo mayor. Dominamos la segunda parte en la que el Girona casi no llegó", explicó Pellegrini, que añadió: "En principio iban a ser dos cambios y Lo Celso no se sentía bien al 100% y estimamos hacer otra sustitución más. No está lesionado, pero andaba con unas molestias y no queríamos exigirle por precaución", apuntó sobre el argentino.

Sobre la apuesta por Valentín Gómez en el lateral izquierdo afirmó: "A Valentín lo veo de central y de lateral. Ha demostrado que puede jugar en la banda sin problemas. Ricardo venía de jugar con la selección y Junior, de una lesión muscular. En defensa estábamos bien y no había necesidad de hacer cambios y Valentín respondió a la expectativas. Y ecima marcó. Por su capacidad puede jugar en los dos puestos", indicó el preparador bético, que pone el foco en el Utrecht antes que en el Sevilla: "Estamos bien anímicamente. Nos hubiera gustado ganar, pero jugamos ante un buen equipo que apenas tiró a portería. No estuvimos creativos. Se perdieron dos puntos de local y hay que recuperarlos en el derbi, que es muy importante para la afición, pero antes está la Europa League, en la que nos jugamos tres puntos importantes en casa que no podemos dejar escapar".

Sobre Isco destacó que su "presencia es clave". "Lo veo entrenándose y no me sorprende, aunque viene de una lesión larga y a cualquiera le cuesta recuperar su mejor nivel, pero lo hará y estos minutos le vendrán bien", dijo sobre su vuelta a los terrenos de juego más de tres meses después y añadió sobre su renovación: "Me parece muy importante la renovación de Isco. Lo conozco desde los 19 años y me alegro por él y por el club. Los jugadores son los más importantes e Isco se merecía algo así".