Isco y sus "pelos de punta" por el anuncio de su renovación con el Betis

La mejor noticia que dejó el empate contra el Girona (1-1) para el Betis fue, sin duda, la vuelta de Isco a los terrenos de juego, después de más de tres meses recuperándose de la lesión que se produjo el 9 de agosto en un amistoso de pretemporada. En los prolegómenos del choque, además, se anunció su esperada renovación por una temporada más, hasta 2028, que el Betis hizo oficial con una lona gigante en la grada de fondo.

"No lo sabía. Ha sido una sorpresa. Se me pusieron los pelos de punta. Estoy agradecido desde el minuto 1 por el cariño que he recibido siempre y tengo ahora más ganas de darlo todo para cumplir los objetivos. Sabía que había firmado la renovación. Lo demás ha sido una sorpresa y estoy feliz por defender la camiseta del Betis más tiempo, aunque se nos han escapado dos puntos", dijo el costasoleño, para quien "es un orgullo ser capitán de este equipo".

Cuestionado por la acción de Antony fue claro. "Desde dentro, que estaba cerca, veo que va a por la pelota y Antony no ve al rival. Es una acción peligrosa, pero está el balón en juego, no hay tacos por delante ni intencionalidad. Antony está fastidiado. Creo que la expulsión es un poco exagerada, pero iremos a ganar el derbi para dedicarle la victoria", indicó el malagueño, que añadió: "Con este árbitro llevamos dos acciones grises (el penalti ante el Espanyol en contra) y siempre nos ha costado la peor de las decisiones. Será casualidad".

Isco destacó que fue un "partido igualado" que pudo "caer para cualquiera de los dos equipos", pero que a los verdiblancos les "sabe a poco un empate en casa si se quiere aspirar a lo más alto". "Estoy contento por poder hacer de nuevo lo que más me gusta, jugar y ayudar al equipo. Lo echaba de menos. Tengo que coger ritmo. Después de más de 100 días echaba de menos pisar el césped. Estoy contento por volver a jugar y ahora debo coger rápido la forma", recordó en los mediios del club.

Una protección especial

Isco volvía tras lesionarse el 9 de agosto de nuevo en el peroné izquierdo y recibió de nuevo una patada en una zona parecida. Pero ahora, tras dos lesiones similares, ahora va con una protección especial que "parece que funciona" por la patada por detrás, que recordó a la acción de Larrubia, de Hugo Rincón. "Esto parece la Ley de Murphy, va todo ahí. Por fortuna tengo una espinillera especial, un poco más larga y que cubre más y que parece que funciona", explicó el futbolista, que piensa antes "en el partido el jueves en el que hay que poner el 100% del esfuerzo antes de pensar en el derbi".

Isco vuelve con la "motivación e ilusión intactas". "Engorilado con el equipo. El club está haciendo las cosas muy bien, con apuestas de presente y futuro. Estamos poniendo ladrillo a ladrillo para hacer un Betis cada vez mejor. Ya hemos plantado la semilla en Europa y ahora hay que hacerla crecer. Esta afición se merece un Betis que aspire a cosas importantes".