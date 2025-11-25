Betis - Utrecht: Horario y dónde ver por TV en directo la quinta jornada de la Europa League

Nueva cita importante en el Estadio de La Cartuja para el Real Betis Balompié en competición europea con la visita del Utrecht holandés. Actualmente los de Manuel Pellegrini llegan en la novena posición de la tabla en la primera fase y un triunfo garantizaría prácticamente de forma virtual que estarán clasificados para la siguiente ronda, y además encamina de forma interesante el hacerlo entre los ocho primeros clasificados (lo que ahorraría una importante ronda de ida y vuelta en el mes de febrero).

El único lesionado para el partido será Pau López, y será una nueva oportunidad para que los aficionados heliopolitanos vean sobre el césped a Isco Alarcón. También estará un Antony que fue expulsado en liga ante el Girona y que no estará contra el Sevilla FC en El Gran Derbi.

Las fotos del Betis - Olympique Lyonnais / Antonio Pizarro

Horario del Betis - Utrecht: cuándo se juega el quinto partido de Europa League

El duelo que enfrentará a los de Ron Jans con los de Manuel Pellegrini se celebrará este jueves 26 de noviembre en el estadio de La Cartuja. Será a partir de las 21:00 horas en una nueva jornada continental en la que se espera una buena entrada, pero nada comparado con los 64.268 espectadores que acudieron a la vuelta de Isco en el choque contra el Girona.

El bético Valentín Gómez pugna por el balón con Maitland-Niles, del Lyon. / Antonio Pizarro

Dónde ver en directo el Betis - Utrecht por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados. Quieren seguir con buen pie en Europa League y seguir sumando puntos que aumenten la distancia con los perseguidores por parte del conjunto local, y que permitan instaurarse en los ocho primeros ya para lo que queda de primera fase. El Betis - Utrecht se podrá seguir por televisión a través de Movistar +. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.