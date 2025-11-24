Abde revela lo que le dijo a Amrabat para que fichase por el Betis: "Él no dudó mucho"

Uno de los futbolistas que están más en forma en este inicio de temporada en clave Real Betis es Ez Abde. El marroquí está siendo de los más definitivos en área rival y también de los más inspirados de cara a portería, a pesar de que tiene que seguir mejorando más de lo que lo ha hecho en este sentido. El extremo zurdo ha tenido una entrevista con los compañeros de Replay+, en la que ha hablado de algunos temas interesantes en clave verdiblanca, sobre todo relacionados con la llegada de Amrabat a Heliópolis, cómo lo cuida Pellegrini e incluso se ha atrevido a desvelar su comida favorita en España.

"La verdad que estoy en un buen momento, estoy muy contento. Creo que es el fruto del trabajo y quiero más, la verdad. Voy a seguir trabajando para poder hacer más goles, más asistencias y poder acabar mucho mejor", comentaba el de Beni Melal sobre su buen inicio de temporada.

Abde en un encuentro con el Betis / EP

Los aficionados del Betis le apoyan

Hubo momentos en los que no dio su mejor versión, y ahí recibió críticas. De ahí, posiblemente, su reflexión sobre el apoyo de la gente: "Sí, cuando estás bien te quieren mucho, cuando estás mal no te quieren tanto, pero es parte del fútbol. Lo más importante es tener bien la cabeza y en los momentos malos trabajar más que nunca y en los momentos buenos trabajar más aún".

"La verdad que me ha ayudado mucho estos dos o tres años, sobre todo cuando no empiezo en el once inicial, me dice que esté tranquilo, que llegará tu momento y que cuando llegue tu momento tiene que estar bien, tiene que hacerlo bien, sin prisa. Hacer el trabajo que tengo que hacer, no hacer de más y la verdad que me deja libertad a la hora de cuando estoy atacando y la verdad que me está ayudando mucho", certificó sobre cómo Pellegrini le ha ido ayudando.

Abde y Antony celebran un gol. / Antonio Pizarro

Así intervino Abde en el fichaje de Amrabat

"Muy bien, la verdad que no... Cuando estábamos en la selección no era muy... O sea, no nos juntábamos mucho y tal. Pero cuando me dijo, me llamó antes de venir aquí, me dijo que "el Betis quiere que vaya para allá". "¿Tú cómo lo ves? ¿Qué me puedes decir sobre el Betis?" Yo la verdad que no lo dudé en ningún momento. Le dije, tienes que venir aquí, vas a flipar con la ciudad, te va a encantar Sevilla, la afición es increíble. Cuando estábamos en el Villamarín, también increíble, un ambiente cada fin de semana. Los jueves también, un ambiente increíble. Y le dije que si viniera para aquí. La verdad que él tampoco dudó mucho. Y a ver, ya lo tenemos aquí. La verdad que nos está dando mucho", revelaba.

Incluso se atrevió a indicar cuál era su comida favorita en España, comentando por encima la preferencia del interlocutor, que dijo que su comida favorita de Sevilla era la paella (la cual es valenciana): "Bueno, al final es España, la paella te vas a encontrar en cualquier sitio. Pero si yo tuviese que elegir una comida, aquí en España yo elegiría los huevos rotos con carabinero. Es como patatas con huevo y carabinero, es como una gamba".