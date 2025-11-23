En vídeo y con detalle: Así fue el regreso de Isco Alarcón con el Betis tres meses después

Después de algo más de tres meses desde su lesión en el el estadio de La Rosaleda, Isco Alarcón volvía a los terrenos de juego en un día muy especial para él. Y es que en los instantes previos al comienzo del partido, el Real Betis Balompié anunciaba de una forma inverosímil y nunca antes vista la renovación de su jugador franquicia hasta el 30 de junio de 2028. En la grada de fondo se desplegaba una enorme pancarta en la que aparecía el rostro del de Arroyo de la Miel y la cifra de extensión de su nuevo contrato en Heliópolis.

Además, en el césped del Estadio de La Cartuja se pudo ver una imagen muy bonita, ya que el futbolista andaluz salió desde su posición en el banquillo, con la camiseta del Betis ya enfundada y besándose el escudo. Un acto que dice mucho, y muy bonito, de lo que sienten tanto Isco por el combinado de La Palmera y viceversa. El escenario era perfecto, en un campo que vivió su récord histórico con el conjunto verdiblanco con nada más y nada menos que 64.268 espectadores.

Así ha anunciado el Betis la renovación de Isco

Al Betis le costó desde el inicio

Eso sí, una vez ya comenzado el partido, el sentimiento que se instauró fue el del nerviosismo. El Girona se adelantaba en el marcador y el equipo de Manuel Pellegrini no conseguía desarrollar buen juego ni crear ocasiones claras ante uno de los equipos que llegaban en peor forma de toda la categoría. El choque llegaba al descanso con un Betis que no había gerado demasiado peligro real, a pesar de los numerosos disparos que realizaron los béticos. Muy imprecisos en salida de balón, sin identidad con él, muy acelerados y sobre todo, con distracciones defensivas que supusieron un tanto en contra.

Al rededor del minuto 60 se producía ese momento tan esperado. Pellegrini llamaba a Isco, y el estadio de La Cartuja se venía abajo. Unos instantes después, una atronadora ovación acompañaba los pasos firmes del capitán del Real Betis, que volvía al césped con el objetivo de ayudar a los suyos en la remontada.

Isco salta al campo sustituyendo a Fornals. / Antonio Pizarro

Isco regaló su primera asistencia

Y es que no podía volver de otra forma. Isco Alarcón y su magia regalaron un caramelo en forma de centro a Valentín Gómez para empatar el partido. Desde una de las esquinas, con un envío tenso, directo y que sirvió para que el equipo creyese que en los últimos instantes de partido podía sacar algo más que un punto.

Eso sí, finalmente el encuentro no terminó de la mejor forma posible. Roja a Antony que se perderá, como mínimo, El Gran Derbi, y dependiendo del acta que redacte el colegiado, podría quedarse también sin el duelo ante el FC Barcelona. En todo caso, día muy feliz para un Isco que la próxima semana tiene dos nuevas citas para seguir con su puesta a punto: Utrecht el jueves en Europa League y Sevilla FC el domingo como colofón de altura a la semana.