El Girona, Pellegrini, silencio, se juega

Olvidado el sofocón por aquel gol de Rioja hace un par de semanas, el Betis se reencuentra con su gente para colisionar con un equipo que pasó en un abrir y cerrar de ojos de revelación sensacional a la cruda realidad que luce en la tabla. De aquel Girona rutilante de Savinho al que sólo ganó dos veces de doce ocasiones va un trecho, pero eso no quiere decir que los catalanes sean enemigo fácil, claro que no.

Y espera ese Betis que ya va a contar con su estrella más rutilante. Ya anunció Pellegrini que será de la partida aunque no se sabe por cuánto tiempo estará sobre la yerba. Pero está claro que contar con el concurso del mágico Isco Alarcón ya optimiza los ánimos. Y todo discurre mientras se persiste en ese bucle en que se ha convertido el futuro de uno de los más importantes en el organigrama del Real Betis Balompié, Manuel Luis Pellegrini Ripamonti.

Dentro de la agresividad de futuro que se prevé, la continuidad del chileno debería ser asunto de ineludible cumplimiento. Está claro que quien la lleva la entiende y que tampoco es cuestión de injerencias en economía ajena, pero los cinco años con sus resultados no dan pie a la duda sobre la conveniencia de su continuidad. En fin, que doctores tiene la causa verde, blanca y verde para una resolución que debiera, a ojos del profano (y del experto) ver la luz verde que te quiero verde lo más pronto posible. En fin que hoy llega el Girona a La Cartuja y que no cabe la suficiencia.