Ya pasadas algunas horas desde la finalización del partido en el Estadio de La Cartuja, la RFEF publicó en sus redes sociales, como suele ser costumbre, el audio de la revisión en el VAR por parte de Iosu Galech en la acción de Antony. El brasileño se perderá el derbi ante el Sevilla si no ocurre nada extraño en la difícil apelación bética.