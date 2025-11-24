FÚTBOL
Así fue el audio del VAR en la expulsión de Antony en el Betis - Girona

Pulido Santana apeló a su compañero a visitar la pantalla por posible juego brusco grave

El Betis recurrirá la tarjeta roja mostrada a Antony

Así fue el audio del VAR en la expulsión de Antony en el Betis - Girona / RFEF

Ya pasadas algunas horas desde la finalización del partido en el Estadio de La Cartuja, la RFEF publicó en sus redes sociales, como suele ser costumbre, el audio de la revisión en el VAR por parte de Iosu Galech en la acción de Antony. El brasileño se perderá el derbi ante el Sevilla si no ocurre nada extraño en la difícil apelación bética.

