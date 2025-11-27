El Betis - Utrecht de Europa League, en directo

La quinta jornada de la Europa League se juega esta noche en La Cartuja, donde el Betis recibe a un Utrecht que sólo ha sumado un punto con el doble objetivo de ganar para dar un paso adelante pensando en la clasificación dentro del 'top 8' del torneo y cargarse de confianza cara al derbi con el Sevilla del próximo domingo.

Manuel Pellegrini hará rotaciones. Como siempre, especialmente en Europa. Tiene bajas por lesión como las de Pau López, Bellerín, a los que se une Lo Celso con molestiasl aque no se ha querido forzar y Bakambu, que pasa por un proceso febril.

El conjunto neerlandés, en cuyos escalafones inferiores se formó Amrabat, llega a Sevilla apurando sus opciones. Ha perdido tres partidos y empatado sólo uno, el último ante el Oporto, por lo que parece un rival asequible para un Betis que no puede fallar en casa para asentarse ya entre los ocho primeros del torneo en la fase liga y centrarse en recupear el terreno perdido en la liga con los dos últimos empates.