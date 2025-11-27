Apelación desestima el recurso del Betis por la roja a Antony y solicita la suspensión cautelar al TAD

El Comité de Apelación ha rechazado el recurso presentado por el Betis con el objetivo de dejar sin efecto la tarjeta roja mostrada a Antony en el último partido de Liga ante el Girona.

La entidad verdiblanca defendía que la acción sancionada no merecía expulsión y que existían argumentos suficientes para anular la decisión arbitral, pero Apelación ha ratificado el castigo de un partido impuesto por el Comité de Disciplina.

Tras conocer el fallo, el Betis ha decidido agotar la vía administrativa y ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). De manera paralela, el club ha solicitado la suspensión cautelar de la sanción mientras el órgano resuelve sobre el fondo de la cuestión, con el fin de que el jugador pueda estar disponible para el derbi.

Según los plazos manejados, el TAD debería pronunciarse este viernes sobre esta petición de suspensión cautelar. Su resolución será clave para determinar si Antony podrá estar apto para el choque de Nervión o si deberá cumplir la sanción de un partido.