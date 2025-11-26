Disciplina confirma la sanción a Antony y el Betis irá a Apelación

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desestimó este miércoles en Madrid las alegaciones presentadas por el Betis sobre la tarjeta roja directa mostrada a Antony en el partido ante el Girona.

El futbolista brasileño fue expulsado el pasado domingo tras golpear en la cara a un rival cuando trataba de rematar de espaldas a la portería.

La resolución mantiene la sanción de un partido, por lo que Antony se perderá el derbi sevillano del próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tras recibir la notificación, el club verdiblanco anunció que presentará un recurso ante el Comité de Apelación con el objetivo de dejar sin efecto la decisión adoptada por el colegiado Iosu Galech, quien expulsó al jugador tras revisar la acción en el VAR.

La baja del extremo se suma a las ya confirmadas de Pau López y Bellerín, ambos lesionados, y a la duda de Lo Celso, que arrastra molestias físicas desde el encuentro frente al equipo de Míchel. Ademásm Bakambú, con fiebre, tampoco se entrenó este miércoles.

Ante este panorama, el técnico Manuel Pellegrini deberá recomponer su ataque titular, con Isco ganando opciones para regresar al once inicial después de reaparecer el domingo tras tres meses lesionado.

Los argumentos del Comité

En su resolución, el Comité de Disciplina expone: "Examinadas las alegaciones formuladas por el Real Betis Balompié y visionada la prueba videográfica incorporada al expediente, este Comité concluye que no concurren los presupuestos que permitirían enervar la presunción de veracidad del acta arbitral. Ni las afirmaciones del club ni las imágenes aportadas acreditan de forma inequívoca que los hechos no sucedieran en los términos descritos por el árbitro".

El Betis confía en que el Comité de Apelación revise la acción y revoque la sanción, aunque por el momento la ausencia de Antony en el derbi es el escenario más probable.