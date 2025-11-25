Así llega el Utrecht al choque contra el Betis: fortalezas, debilidades y nombres propios

El Betis recibe este jueves en La Cartuja al Utrecht en la quinta jornada de la fase liga de la Europa League. Una cita que llega en medio del derbi del próximo domingo en Nervión, pero que es bastante importante para los verdiblancos de cara a dar un paso importante para meterse entre los ocho primeros clasificados (evitaría el play off).

Un rival en apuros

Tras el empate ante el Girona, los pupilos de Manuel Pellegrini deben cambiar el chip, hacer un paréntesis en cuanto al choque del domingo y centrarse en vencer a un rival neerlandés que busca retomar el vuelo en una competición europea en la que ocupa el puesto 32 (de 36 equipos), con un único punto debido a un empate (1-1 contra el Oporto en casa) y tres derrotas (0-1 ante el Lyon, 1-0 frente al Brann y 2-0 ante el Friburgo). Un Utrecht que, dirigido por el veterano Ron Jans, intentará aferrarse ante los verdiblancos a sus opciones intentar meterse entre los 24 primeros.

Situación en la Eredivisie

El Utrecht, con un valor de plantilla de 75,15 millones de euros, es actualmente quinto en la Eredivisie con 20 puntos (6 victorias, 2 empates y 5 derrotas), a 14 del líder, el PSV, y a 8 del Feyenoord, que es segundo. En la última jornada, empató a uno contra el colista, el SC Telstar, buscando en la Europa League recuperar las buenas sensaciones. Y es que los de Ron Jans son un equipo con vocación ofensiva, alternando el 4-3-3 con el 4-2-3-1 como dibujos habituales. A partir de ahí, atacan bastante por los costados y buscando los espacios a la espalda de la zaga rival, teniendo como uno de sus puntos fuertes el juego aéreo, del que saca provecho tanto en las acciones a balón parado a nivel ofensivo como a la hora de defenderlas; y también sus numerosos intentos durante los partidos de disparos a puerta de media distancia.

Jugadores a seguir

Dentro de esa idea de juego ofensiva, sin renunciar a la pelota y vertical, destacan varios futbolistas. Especialmente el lateral izquierdo Souffian El Karouani, que a sus 25 años está siendo de los jugadores más destacados en el campeonato holandés, con dos goles y ocho asistencias en 13 partidos. También cabe resaltar al extremo diestro español Miguel Rodríguez, fichado al Celta el pasado verano por algo más de un millón de euros; y al extremo zurdo Yoann Cathline, procedente del Lorient; sin olvidar al veterano Sébastien Haller, con pasado reciente en LaLiga al militar en las filas del Leganés.

Puntos débiles

Como principales puntos débiles, al Utrecht le cuesta defender los contraataques del rival y que éste le ataque al espacio, sobre todo a la espalda de sus laterales. En definitiva, un equipo de menor potencial que el Betis, pero con jugadores con cierto nivel para generar peligro, por lo que los verdiblancos tendrán que poner intensidad y ofrecer mejores prestaciones que ante el Girona para intentar llevarse la victoria.