Desembarco masivo de aficionados del Utrecht para el partido ante el Betis

El Utrecht ha agotado las 3.385 entradas asignadas para su afición de cara al partido que disputará frente al Betis el próximo jueves 27 de noviembre, correspondiente a la fase de grupos de la Europa League.

El encuentro se celebrará en el estadio La Cartuja de Sevilla, donde se espera un ambiente de alto voltaje y un importante desplazamiento de seguidores neerlandeses.

El club holandés ha confirmado este lunes que ya no quedan localidades disponibles para el sector visitante, una muestra clara del interés que ha generado el partido entre su afición.

En las últimas horas, numerosos grupos de seguidores del Utrecht han compartido en redes sociales sus planes de viaje y muestras de apoyo al equipo, lo que anticipa un gran desembarco de aficionados en la capital andaluza.

Será uno de los desplazamientos más numerosos de una afición visitante en esta fase de la competición europea, y un reto de seguridad tanto para el club verdiblanco como para las autoridades locales.