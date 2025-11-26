Pellegrini se centra en el Utrecht y Amrabat le echa un cable: "Lo mejor que puede hacer el Betis es renovarlo"

Pellegrini, con Amrabat al fondo, en un momento de la rueda de prensa.

El Betis afronta este jueves un nuevo compromiso de Europa League con la visita del Utrecht, un rival que Manuel Pellegrini no subestima. El técnico chileno compareció en rueda de prensa y dejó claro que el equipo neerlandés exigirá su mejor versión.

"Espero un rival difícil. Si juega en Europa League es por algo", afirmó. "Van a venir con la intención de mejorar lo que están haciendo y de hacer un buen partido. Si queremos puntuar, tendremos que estar a un gran nivel", agregó

El Betis no reserva fuerzas pese al derbi

A pesar del inminente derbi del domingo, Pellegrini aseguró que no habrá cálculo alguno en la gestión de las cargas físicas. "Mañana jugamos Europa League y sacaremos el mejor equipo para ganar ese partido, sin pensar en dosificar de cara al domingo", recalcó.

Situación personal del técnico: la renovación, aparcada

"El tema personal no lo he hablado con nadie. Estamos concentrados en el partido de mañana. Ya veremos cuál es el momento adecuado". El chileno insistió en que su única prioridad son "los tres puntos que necesitamos en casa".

Caso Antony: respeto a la decisión, aunque no la comparte

"Su intención no es darle una patada en la cara; no lo ve, el rival se interpone. Luego el árbitro interpreta", explicó. Aunque señaló que en el club preferirían que la acción no se considerase roja, recordó que "hay tribunales para eso y uno tiene que acatar la decisión que se tome".

Bajas confirmadas y dudas relevantes

"Son dos bajas importantes, pero no van a estar en la lista". También informó del estado de Bakambu: "Amaneció con problemas estomacales y fiebre. Esperamos que sea algo menor y que el viernes esté en condiciones".

Isco, listo para volver al once

Sobre el estado físico del malagueño, Pellegrini fue optimista: "Lo he visto muy bien. Jugó 30 minutos el otro día y ha seguido entrenando sin molestias. Está en la lista de citados".

El técnico insistió en no mirar más allá del duelo europeo: "Solo pensamos en mañana y en sumar los tres puntos. Cuando acabe, nos centraremos en el derbi".

Elogios a Amrabat y al crecimiento de Ángel Ortiz

Pellegrini dedicó una mención especial a Sofyan Amrabat: "Nos aporta vitalidad, marca, buena salida. Está cumpliendo plenamente y ojalá podamos mantenerlo más allá de esta temporada".

Amrabat devolvió los elogios minutos después: "Mi relación con el míster es muy buena. Creo que lo mejor que puede hacer el Betis es renovarlo. Si preguntas a cualquier jugador, todos te dirán lo mismo".

Sobre el joven Ángel Ortiz, el técnico destacó su evolución: "Es un jugador joven en el camino correcto. Aunque no juegue, trabaja siempre igual. Va a tener más oportunidades y responderá cuando lo necesitemos".

Mirada firme al presente

Pellegrini cerró su comparecencia con un mensaje de foco total: "La mejor manera de valorar a la plantilla es ganando partidos. Me alegro de que estén conformes con el trabajo, pero debemos seguir mejorando".