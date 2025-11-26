Amrabat, ante su club de origen: el Utrecht visita al Betis en un partido con historia

El partido entre el Betis y el Utrecht tendrá un significado especial para Sofyan Amrabat. El centrocampista, cedido esta temporada al conjunto verdiblanco, se medirá este jueves al club en el que dio sus primeros pasos como futbolista. Allí creció, se formó y descubrió que su carrera podía llevarle lejos. Ahora tendrá al Utrecht como rival, pero con un respeto profundo por ser la entidad que marcó su infancia.

"De niño empecé con ellos y siempre soñé con jugar en ese club", recordó Amrabat en la previa del encuentro. "Tengo recuerdos muy bonitos que siempre llevaré en el corazón. Les deseo lo mejor… mañana no, pero en general sí", añadió.

Un partido especial para quien se formó en Utrecht

El futbolista no esconde la carga emocional del reencuentro. Aunque reconoce que, por razones profesionales, ahora su foco está en el Betis, admite que el Utrecht ocupa un lugar imborrable en su trayectoria. "No voy muchas veces, pero sí alguna que otra. Mi familia lo verá desde casa; mi hermano quizá desde otro lugar", comentó con una sonrisa.

El Betis afronta un duelo clave en su objetivo de terminar entre los ocho primeros de la competición. Para Amrabat, más allá de la emoción, la prioridad es ganar: "Hemos visto imágenes hoy. Es un buen equipo y no puedes subestimar a nadie. Ante el Lyon jugaron muy bien. Para nosotros es un partido importante, igual que el del domingo contra el Sevilla, pero lograr un buen resultado contra el Utrecht es clave".

El análisis del Utrecht: "La escuela holandesa se nota"

Amrabat conoce bien el estilo del club neerlandés y así lo explicó, entre elogios: "Es un equipo típico holandés: 4-3-3, buen manejo del balón, escuela muy definida. Nosotros también queremos proponer desde nuestro juego y puede ser un partido sorprendente".

El centrocampista descartó que tenga que dar consejos especiales a sus compañeros: "Ha hecho los deberes. Conoce al Utrecht y sabe lo que puede ofrecer".

Su futuro en el Betis: "Estoy muy contento aquí"

El marroquí atraviesa un momento de plenitud en el conjunto verdiblanco y no esconde su comodidad en el club: "Estoy muy contento aquí. Es un club fantástico, muy del pueblo, y los aficionados son increíbles. Si estás feliz en un sitio, es bueno quedarse, pero depende de muchos factores. Veremos qué pasa".

Sobre su situación contractual, se mostró cauto pero abierto a seguir: "Estoy cedido y mi futuro no depende solo de mí. No puedo prometer nada, pero ¿por qué no? Veremos qué pasa".

La polémica de la roja

Amrabat también valoró la expulsión sufrida recientemente: "Para mí no era roja. No tenía intención de tocarle en la cara, pero es decisión del árbitro. A mí me rompieron la nariz hace unos años y fue peor, y entonces no fue roja".

El Karouani, vinculado al Betis

El centrocampista también fue preguntado por los rumores que lo relacionan con la recomendación de un joven futbolista: "Lo he oído. Parece que dicen que lo he promocionado, pero simplemente es muy bueno. Ha hecho una gran temporada y quizá esté listo para el siguiente paso. No sé dónde, pero aquí encajaría bien. Depende del club y de él".